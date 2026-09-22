Режим повышенной готовности из-за медведей готовятся ввести в Хакасии

На всей территории Хакасии будет введен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления бурых медведей в населенных пунктах. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Владимир Лебедев на заседании правительства региона 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным министра, с июля было принято 58 решений о регулировании численности этого вида, застрелено 117 медведей. 37 из них — в районе Абазы, 30 — у Саяногорска, 14 — в Аскизском районе. Еще 24 хищника добыли охотники в рамках любительской спортивной охоты.

Как сообщил господин Лебедев, власти Хакасии направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложения об увеличении срока действия разрешения на охоту на медведя. «Сейчас он составляет 30 дней. Необходимо, чтобы действие разрешения распространялось на весь срок охоты, то есть с 1 августа по 31 декабря, как это было раньше»,— пояснил министр.

В настоящее время в Хакасии насчитывается 2245 медведей. Их численность с 2022 года увеличилась на 609.

Валерий Лавский