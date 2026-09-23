Минпросвещения в 2027 году введет профильный ЕГЭ для педвузов

Абитуриенты педагогических вузов с 2027 года начнут сдавать профильный ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что раньше абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам — к примеру, учитель математики сдавал экзамен по математике. Сейчас вместо профильных экзаменов они сдают ЕГЭ по обществознанию.

«Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки»,— рассказал господин Кравцов в интервью «РИА Новости».

В российских школах зафиксирована нехватка молодых учителей: почти половина педагогов — старше 50 лет, следует из данных консалтинговой компании SBS. По подсчетам Высшей школы экономики, число начинающих преподавателей за последние 40 лет сократилось почти вдвое. Минпросвещения уверяет, что спрос на педагогическое образование растет.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Молодость уходит из школы».