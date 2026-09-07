Молодость уходит из школы
Что поможет удержать начинающих педагогов
В российских школах критически не хватает молодых учителей. Почти половина педагогов — старше 50 лет. Это следует из данных консалтинговой компании SBS. При этом, по информации Высшей школы экономики, число начинающих преподавателей за последние 40 лет сократилось почти вдвое.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В то же время спрос на педагогическое образование за год вырос, о чем говорил министр просвещения Сергей Кравцов. В эту приемную кампанию на бюджетные места в педвузы подавались более 440 тыс. человек. Молодые учителя по-прежнему идут работать в школы, но долго там не задерживаются из-за большой нагрузки, говорит ведущий эксперт Института образования ВШЭ Сергей Заир-Бек:
«Даже после окончания вуза по педагогической специальности немалая часть сразу уходит в репетиторство, на онлайн-платформы, тьюторами — в профессии менее хлопотные и более денежные. Там можно подбирать график, и даже если зарабатываешь меньше, то вкладываешься слабее. В школе — режимная работа: замечания от родителей, взаимоотношения с коллегами, сначала не самое удобное расписание и не лучшие классы. Не могу жестко сравнивать с дедовщиной, но это серьезное испытание для молодых.
Для учителей почти во всех регионах есть социальные льготы — по страхованию, по ипотеке. Первые три года молодые педагоги могут существовать неплохо, потом доплаты заканчиваются, и после третьего года многие уходят. Чтобы возвращать молодых, нужно снижать нагрузку, помогать разбираться с родителями. Большинство решений — в зоне ответственности директора, который создает нормальные, доброжелательные условия».
По данным Минпросвещения, в учебном году 2026/2027 в школах работает более 1 млн учителей. Однако к 2030-му системе образования потребуется дополнительно 200 тыс. преподавателей, заявлял министр труда Антон Котяков. Без этого педагогам придется работать на еще большей ставке, которая и без того превышена, говорит научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский:
«Сейчас учителя перегружены. В среднем они работают 18 учебных часов в неделю. Чтобы нормально заработать, берут 1,5-2 ставки — это явная перегрузка при творческой, профессиональной работе. Если педагог постоянно работает на 1,5 ставки, он быстро выгорает. Не забываем, что учитель делает много неоплачиваемой работы: проверяет домашние задания, проводит экскурсии. Нет при этом гарантий, что вся эта дополнительная способствует благоприятному отношению к тебе детей, коллег, администрации. Молодые учителя это быстро понимают».
В 2025 году власти допустили для выпускников педвузов обязательную отработку в школах. «Неплохой» такую идею называл министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что в первую очередь стоит расширять целевой набор. В 2025-м договор по такой программе подписали менее 6 тыс. абитуриентов — 7% от всех поступивших на бюджет.