Молодость уходит из школы

В российских школах критически не хватает молодых учителей. Почти половина педагогов — старше 50 лет. Это следует из данных консалтинговой компании SBS. При этом, по информации Высшей школы экономики, число начинающих преподавателей за последние 40 лет сократилось почти вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В то же время спрос на педагогическое образование за год вырос, о чем говорил министр просвещения Сергей Кравцов. В эту приемную кампанию на бюджетные места в педвузы подавались более 440 тыс. человек. Молодые учителя по-прежнему идут работать в школы, но долго там не задерживаются из-за большой нагрузки, говорит ведущий эксперт Института образования ВШЭ Сергей Заир-Бек:

«Даже после окончания вуза по педагогической специальности немалая часть сразу уходит в репетиторство, на онлайн-платформы, тьюторами — в профессии менее хлопотные и более денежные. Там можно подбирать график, и даже если зарабатываешь меньше, то вкладываешься слабее. В школе — режимная работа: замечания от родителей, взаимоотношения с коллегами, сначала не самое удобное расписание и не лучшие классы. Не могу жестко сравнивать с дедовщиной, но это серьезное испытание для молодых.

Для учителей почти во всех регионах есть социальные льготы — по страхованию, по ипотеке. Первые три года молодые педагоги могут существовать неплохо, потом доплаты заканчиваются, и после третьего года многие уходят. Чтобы возвращать молодых, нужно снижать нагрузку, помогать разбираться с родителями. Большинство решений — в зоне ответственности директора, который создает нормальные, доброжелательные условия».

По данным Минпросвещения, в учебном году 2026/2027 в школах работает более 1 млн учителей. Однако к 2030-му системе образования потребуется дополнительно 200 тыс. преподавателей, заявлял министр труда Антон Котяков. Без этого педагогам придется работать на еще большей ставке, которая и без того превышена, говорит научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский:

«Сейчас учителя перегружены. В среднем они работают 18 учебных часов в неделю. Чтобы нормально заработать, берут 1,5-2 ставки — это явная перегрузка при творческой, профессиональной работе. Если педагог постоянно работает на 1,5 ставки, он быстро выгорает. Не забываем, что учитель делает много неоплачиваемой работы: проверяет домашние задания, проводит экскурсии. Нет при этом гарантий, что вся эта дополнительная способствует благоприятному отношению к тебе детей, коллег, администрации. Молодые учителя это быстро понимают».

В 2025 году власти допустили для выпускников педвузов обязательную отработку в школах. «Неплохой» такую идею называл министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что в первую очередь стоит расширять целевой набор. В 2025-м договор по такой программе подписали менее 6 тыс. абитуриентов — 7% от всех поступивших на бюджет.

Егор Парфенов