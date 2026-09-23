Власти США допустили введение запрета на экспорт дизеля

Администрация США изучает возможность полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет»,— сказал господин Бессент на встрече президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по CNBC).

По словам господина Трампа, окончательное решение будет принято в ближайшее время. Как отмечает CNBC, к введению ограничений Белый дом призывают законодатели-республиканцы, стремящиеся защитить фермеров и дальнобойщиков от рекордных расходов накануне ноябрьских промежуточных выборов.

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до $6.53 за галлон, что почти на $3 выше уровня прошлого года. Ранее Дональд Трамп называл конфликт России и Украины причиной роста цен на дизель.