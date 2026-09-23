Власти США допустили введение запрета на экспорт дизеля
Администрация США изучает возможность полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет»,— сказал господин Бессент на встрече президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по CNBC).
По словам господина Трампа, окончательное решение будет принято в ближайшее время. Как отмечает CNBC, к введению ограничений Белый дом призывают законодатели-республиканцы, стремящиеся защитить фермеров и дальнобойщиков от рекордных расходов накануне ноябрьских промежуточных выборов.
По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до $6.53 за галлон, что почти на $3 выше уровня прошлого года. Ранее Дональд Трамп называл конфликт России и Украины причиной роста цен на дизель.
Смысл возможного ограничения — удержать часть дизельного топлива внутри США, чтобы мировой дефицит не перешел на внутренний рынок. Однако запасы дизеля в стране находятся на 40-летних минимумах, а нефтеперерабатывающие заводы загружены полностью, поэтому быстро нарастить выпуск взамен вывоза будет трудно; мера не устраняет дефицит производственных мощностей.
Для внешнего рынка решение также будет значимым: в августе 2026 года экспорт дизеля из США достиг 54,2 млн баррелей, а побережье Мексиканского залива стало центром мировых поставок этого топлива. Ограничение американского вывоза может уменьшить доступный для зарубежных покупателей объем именно в момент, когда поставки из США приобрели такую роль.