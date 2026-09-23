Фитнес-клубы хотят возможность самостоятельно разрывать договоры с клиентами

Национальное фитнес-сообщество (НФС) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть для клубов возможность самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Об этом говорится в письме организации, направленном 18 сентября (есть у “Ъ”). Меру предполагается применять в случае неоднократного или существенного нарушения клиентом правил поведения в клубе.

Глава НФС Елена Силина объясняет, что сейчас фитнес-клуб ограничен в возможности прекратить обслуживание даже в ситуации, когда клиент систематически нарушает правила, конфликтует с персоналом или создает проблемы для других. Предложенная организацией в письме в правительство схема подразумевает, что объект будет обязан вернуть потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение одного года. Фиксировать нарушения, по мнению НФС, можно с помощью видеозаписей или независимых свидетелей.

Проблемы возникают с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Но могут возникнуть риски злоупотреблений со стороны бизнеса, а клубы будут дискриминировать посетителей с активной потребительской позицией, предупреждают эксперты.

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