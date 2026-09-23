Мужчина погиб при нападении медведя в Красноярском крае

Составлено ИИ-Ассистентъ

Специалисты связывают выход медведей к людям в 2026 году с нехваткой кормовой базы: в лесах стало меньше орехов и ягод. При этом, по данным Минприроды РФ, численность бурых медведей в России в 2026 году достигла 307,9 тыс., увеличившись с 1990 года в 2,3 раза, поэтому встречи людей со зверями происходят на фоне более высокой численности популяции.

Решение об отстреле принимается не только по факту появления медведя рядом с жильем: в Красноярском крае в 2021 году необходимость таких мер связывали с сообщениями полиции и государственных инспекторов об угрозе здоровью и жизни людей. В 2026 году в Бурятии и Иркутской области опасных медведей отстреливали мобильные бригады охотников; к 15 сентября там уничтожили более 300 особей.