Мужчина погиб при нападении медведя в Красноярском крае
39-летний мужчина погиб при нападении медведя в районе деревни Потапово в Красноярском крае, сообщает СУ СК по региону в «Максе».
По данным ведомства, погибший работал лесозаготовителем и охранял спецтехнику. От полученных травм мужчина умер на месте. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве предупредили, что посещение лесов в регионе сейчас опасно из-за высокой активности медведей.
Как писал «Ъ-Сибирь», в августе в Сибири застрелили минимум 200 потенциально опасных бурых медведей. Нашествие медведей также отмечается в регионах Дальнего Востока. В Минприроды рост случаев связали с увеличением популяции зверей, неурожаем корнеплодов в лесах и потерей страха перед человеком.
Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».
Специалисты связывают выход медведей к людям в 2026 году с нехваткой кормовой базы: в лесах стало меньше орехов и ягод. При этом, по данным Минприроды РФ, численность бурых медведей в России в 2026 году достигла 307,9 тыс., увеличившись с 1990 года в 2,3 раза, поэтому встречи людей со зверями происходят на фоне более высокой численности популяции.
Решение об отстреле принимается не только по факту появления медведя рядом с жильем: в Красноярском крае в 2021 году необходимость таких мер связывали с сообщениями полиции и государственных инспекторов об угрозе здоровью и жизни людей. В 2026 году в Бурятии и Иркутской области опасных медведей отстреливали мобильные бригады охотников; к 15 сентября там уничтожили более 300 особей.