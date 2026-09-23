Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в Свердловской области

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило снизить долю иностранных работников в Свердловской области и еще девяти регионах по сравнению с показателями, установленными для прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сейчас документ проходит общественные обсуждения. Так, в 2027 году в Свердловской области министерство предлагает снизить до 65% число мигрантов в сфере строительства, и до 20% — в перевозках пассажиров автобусами в междугородном, пригородном и городском сообщении. Полностью запретить работу иностранным рабочим, снизив их количество до 0%, предлагается в следующих направлениях:

производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспорта;

производство оружия и боеприпасов;

строительство кораблей, судов и лодок;

производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;

производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования;

производство военных боевых машин;

перевозка опасных грузов;

легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем.

В марте в Свердловской области мигрантам, работающим по патенту, запретили трудиться в 20 видах деятельности. В перечень запрещенных сфер вошли производство детского питания, образовательная деятельность, услуги в области права и бухгалтерского учета, финансовая сфера, работа охранных предприятий, курьерские услуги и другие.

После ДТП у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге, когда автобус въехал в толпу людей и несколько человек погибли, правительство региона совместно с ГИБДД начало разработку документа, регулирующего работу мигрантов в сфере общественного транспорта. В Госавтоинспекции региона предложили запретить некоторым категориям мигрантов работать водителями в общественном транспорте, такси и грузоперевозках.

Ирина Пичурина