В Свердловской области могут запретить мигрантам водить общественный транспорт

В Свердловской области правительство совместно с Госавтоинспекцией разрабатывает документ, регулирующий работу мигрантов в сфере общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Дмитрий Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«30-го числа было проведено межведомственное совещание с участием Госавтоинспекции, специалистов правительства Свердловской области и Министерства труда. Подготовлены, окончательно сформированы уже предложения и проект указа. В настоящее время данный документ находится в работе у правительства Свердловской области. Мы ожидаем окончательной редакции»,— сообщил Дмитрий Кузнецов.

Документ начали активно разрабатывать после резонансного ДТП в центре Екатеринбурга у храма «Большой Златоуст». Вечером 10 июня пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма и въехал в стоявших у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, других пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Водитель автобуса Икромжон позже пояснял, что хотел «быстро проехать», однако в ходе движения ему стало плохо, и он мог перепутать педали. В настоящий момент директор компании-перевозчика и водитель автобуса арестованы.

Полина Бабинцева