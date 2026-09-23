Россия увеличила в августе экспорт угля в Китай до 9,2 млн тонн

Поставки угля из России в Китай в августе 2026 года выросли на 1,6% относительно июля и на 13,4% год к году, до 9,2 млн тонн, говорится в обзоре Sxcoal со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. На долю российских поставщиков в импорте КНР пришлось 21,9%. Средняя стоимость поставленного в Китай угля из РФ в августе составила $118,6 за тонну. Это на $1,5 меньше, чем в июле, и на $37,87 больше, чем в августе 2025 года.

Несмотря на рост экспорта, в августе Россия опустилась на третье место среди поставщиков угля в Китай, уступив Монголии: экспорт из страны после праздников и перебоев из-за непогоды вырос на 12% месяц к месяцу и на 16,6% год к году, до 9,81 млн тонн. Индонезия, основной поставщик угля в Китай, в августе сократила отгрузки на 8,4% к июлю и на 18,1% год к году, до 14,42 млн тонн. В Sxcoal это объясняют снижением уровня воды в реках, приоритетом внутренних поставок и медленным утверждением квот на добычу.

По итогам января—августа Россия сократила поставки угля в Китай на 10,8% год к году, до 53,15 млн тонн, что соответствует третьему месту. Экспорт из Индонезии снизился на 0,9%, до 121 млн тонн, из Монголии — вырос на 48,9%, до 78,39 млн тонн. Общий импорт угля КНР за восемь месяцев составил 310 млн тонн, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

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