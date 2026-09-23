«Совет ЖКХ» предложил изменить тарифное регулирование для концессионеров

Ассоциация «Совет ЖКХ» направила в правительство и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения по тарифному регулированию для компаний, осуществляющих инвестиции в ЖКХ на основании концессионных соглашений. Бизнес просит не применять к таким инвесторам действующее для всех регулируемых организаций ограничение на пересмотр долгосрочных тарифов на услуги тепло- и водоснабжения, водоотведения для населения.

Сейчас пересмотр тарифов допускается при существенном (на 30% и более) изменении стоимости имущества организации при получении активов в управление. Прежде всего, это касается крупных инвесторов, которые начинают работу в малых городах, поскольку объем локальных инвестиций часто ниже этого порога. В результате, отмечается в письме, ограничение на пересмотр тарифов не позволяет привлекать инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры в средних и малых населенных пунктах «из-за невозможности привлечь заемное финансирование под небольшие проекты и обеспечить их окупаемость».

Коммунальщики утверждают, что отмена ограничения повысит привлекательность вложений в модернизацию сетей малых и средних населенных пунктов за счет укрупнения тарифов и установления их единых ставок на территории нескольких муниципалитетов. В Федеральной антимонопольной службе и Минэкономики считают, что инициатива нуждается в обсуждении — в частности, чтобы избежать дополнительной нагрузки на потребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коммунальщики просят подвинуть барьеры».