Смартфоны и ноутбуки могут получить скидку в 33% на технологический сбор

Для смартфонов и ноутбуков, которые попали в систему маркировки, технологический сбор может оказаться меньше базовой ставки на 33%, рассказали “Ъ” три источника, знакомых с ходом обсуждения деталей технологического сбора. По их словам, размер сбора будет рассчитываться исходя из базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции». Собеседники “Ъ” полагают, что подобная скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектронной продукции.

Коэффициент определяется по наличию продукции в российской госинформсистеме (ГИС) мониторинга оборота товаров. Если устройства нет в соответствующей ГИС, технологический сбор на него будет больше на 33%. С 1 мая 2026 года в России для производителей и импортеров действует обязательная маркировка радиоэлектроники: под новые требования попадают смартфоны и ноутбуки, а также розетки, печатные платы и реле.

Базовая ставка расчета устанавливается Минпромторгом, она определена на основе медианы средней таможенной стоимости импортированных в 2025 году товаров с учетом целевой инфляции в 4%. При учете коэффициентов расчет техсбора будет округляться до целого числа, говорят собеседники «Ъ». Потенциальные доходы бюджета от сбора оцениваются в 136 млрд руб. в течение шести лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ноутбукам снизили марку».