SZ: у военного аэродрома в ФРГ обнаружили дрон и возможную взрывчатку
Следователи обнаружили неизвестное вещество у военного аэродрома Вунсторф в немецкой Нижней Саксонии, сообщает Suddeutsche Zeitung (SZ). Ранее в нескольких метрах от этого места были найдены обломки беспилотника.
По данным SZ, правоохранительные органы предполагают, что найденное вещество является взрывчаткой. Сам дрон, разбившийся неподалеку от ключевой базы военно-транспортных самолетов A400M Бундесвера, мог пролежать там, по оценкам экспертов, около двух лет.
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство уголовной полиции проверяют возможную связь найденного дрона с попыткой теракта в аэропорту Лейпциг/Галле.
Конструкция дрона из Вунсторфа оказалась аналогичной аппаратам, примененным в Лейпциге, — в частности, детали обеих моделей печатались на 3D-принтере.
В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывчаткой. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. По данным SZ, в подготовке атаки следствие подозревает гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России белорусского происхождения.
Для расследования важна предыстория у аэропорта Лейпциг/Галле: 14 августа в муниципалитете Кабельскеталь, непосредственно граничащем с западной частью аэропорта, нашли второй беспилотник, а на следующий день — следы взрывчатого вещества. Аэропорт Лейпциг/Галле при этом считается важным логистическим узлом для военных нужд Германии, поэтому эпизоды рассматриваются в контексте защиты объекта, связанного с военными перевозками.
По состоянию на 26 августа только четыре из восьми крупных аэропортов Германии получили обещанные системы противодействия беспилотникам. У части аэропортов также не было юридического разрешения самостоятельно обнаруживать дроны за пределами своей территории, что ограничивало возможности раннего выявления угрозы; в ночь на 5 августа аэропорт Лейпциг/Галле уже приостанавливал работу.