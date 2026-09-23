SZ: у военного аэродрома в ФРГ обнаружили дрон и возможную взрывчатку

Следователи обнаружили неизвестное вещество у военного аэродрома Вунсторф в немецкой Нижней Саксонии, сообщает Suddeutsche Zeitung (SZ). Ранее в нескольких метрах от этого места были найдены обломки беспилотника.

По данным SZ, правоохранительные органы предполагают, что найденное вещество является взрывчаткой. Сам дрон, разбившийся неподалеку от ключевой базы военно-транспортных самолетов A400M Бундесвера, мог пролежать там, по оценкам экспертов, около двух лет.

Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство уголовной полиции проверяют возможную связь найденного дрона с попыткой теракта в аэропорту Лейпциг/Галле.

Конструкция дрона из Вунсторфа оказалась аналогичной аппаратам, примененным в Лейпциге, — в частности, детали обеих моделей печатались на 3D-принтере.

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывчаткой. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. По данным SZ, в подготовке атаки следствие подозревает гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России белорусского происхождения.