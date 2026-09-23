Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным для России

Госсекретарь США Марко Рубио назвал логичным для России прекращение конфликта на Украине. Однако логичный исход не всегда гарантирован, добавил он.

«Совершенно логично конфликт прекратить. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда»,— сказал глава Госдепа в интервью на радиостанции 77 WABC.

Заявление Рубио прозвучало накануне его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы дипломатических ведомств встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить видение США по урегулированию конфликта на Украине.