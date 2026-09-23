Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным для России
Госсекретарь США Марко Рубио назвал логичным для России прекращение конфликта на Украине. Однако логичный исход не всегда гарантирован, добавил он.
«Совершенно логично конфликт прекратить. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда»,— сказал глава Госдепа в интервью на радиостанции 77 WABC.
Заявление Рубио прозвучало накануне его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы дипломатических ведомств встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить видение США по урегулированию конфликта на Украине.
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о логичности прекращения конфликта для России может означать переход от общей формулировки к обсуждению конкретной процедуры урегулирования. Ранее, 10 июля 2025 года, Марко Рубио уже обсуждал с Сергеем Лавровым возможную «дорожную карту» завершения конфликта на Украине и отдельные идеи ее содержания. Это указывает на то, что на предстоящих переговорах может обсуждаться не только сам факт прекращения боевых действий, но и последовательность шагов к нему.
Для запуска будущих переговоров сторонам требовалось сформировать команды представителей — американскую и российскую. При этом 3 июня 2026 года Рубио заявил, что США нельзя считать беспристрастным посредником, поскольку Вашингтон поддерживает Украину. Таким образом, встреча с Лавровым проходит в условиях обозначенной политической позиции США, а не нейтрального посредничества.
Американская концепция, которую Рубио излагал в марте 2025 года, включала прекращение огня на 30 дней с возможностью продления и «сдерживающий фактор», призванный исключить возобновление боевых действий. Переговоры он тогда называл единственным способом урегулирования конфликта, что связывает нынешнее обсуждение его прекращения с поиском не только паузы, но и условий ее сохранения.