Лавров встретится с Рубио на Генассамблее ООН

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встретится с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Стороны обсудят видение США ситуации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров (справа)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров (справа)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

О запланированных переговорах Сергей Лавров сообщил на посольском круглом столе по Украине. Дату встречи он не уточнил.

81-я сессия Генассамблеи ООН открылась 8 сентября. Общие прения, на которые съедутся главы государств, состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Сергей Лавров выступит в ООН 26 сентября.

Последний раз Сергей Лавров встречался с Марко Рубио во время саммита АСЕАН в Маниле в июле. Российский министр cообщил американскому коллеге информацию с мест ведения боевых действий на Украине и заявил о дестабилизирующем влиянии европейских стран. Марко Рубио называл разговор честным и хорошим.

Лусине Баласян