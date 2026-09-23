Правительственная комиссия забраковала несколько выборных инициатив оппозиции

На первом после думских выборов заседании правительственная комиссия утвердила более двух сотен проектов официальных отзывов на инициативы сенаторов и депутатов Госдумы. В их число вошли и четыре законопроекта, так или иначе связанные с избирательным законодательством.

Особую актуальность в связи с завершившейся избирательной кампанией приобрели разработанные депутатами от КПРФ поправки к ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которой закреплена ответственность за публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики. Согласно избирательному законодательству, наказание по ст. 20.3 КоАП лишает гражданина права выдвигаться на выборные должности в течение года, и в прошедшей кампании эта статья применялась особенно широко. В частности, именно из-за вступивших в силу наказаний по ст. 20.3 потерял возможность избраться в Думу известный кандидат от КПРФ, «красный видеоблогер» Николай Бондаренко.

Согласно законопроекту коммунистов, ответственность по ст. 20.3 КоАП не должна наступать в случае, если публикация в интернете была сделана до того, как данная символика или атрибутика была признана экстремистской. Однако правкомиссия в своем отзыве отметила, что в таком случае ответственность и сейчас не наступает, но такие правонарушения носят характер «длящихся», если публикация вовремя не удаляется. «Такой подход позволяет обеспечить надлежащий уровень правовой охраны общественных отношений в рассматриваемой сфере»,— говорится в проекте отзыва. Кроме того, комиссия указала на отсутствие в сопроводительных документах статистики, говорящей о неэффективности нынешнего правового регулирования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом отозвался на избирательное»