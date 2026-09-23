Эксперты обсудили последствия рекордной победы «Единой России» на выборах
Высокий результат «Единой России» (ЕР), которая получит в новой Думе крупнейшую в своей истории фракцию, обусловлен как политическими, так и технологическими предпосылками, объяснил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В числе первых он назвал поддержку партии со стороны главы государства, высокий уровень патриотических настроений в обществе, а также «запрос на стабильность и благополучное будущее».
Из технологических преимуществ за партию сыграли идеология, основанная на приоритетах президента (суверенитет, патриотизм, демократия, рыночная экономика и др.), продуманная драматургия кампании, планирование информационных поводов, «информационное доминирование» (эффективная рекламная кампания и лидерство по числу упоминаний) и самая масштабная среди всех участников партийная инфраструктура. Кроме того, партия провела работу над программным блоком, в том числе применив новые подходы к подготовке «Народной программы», добавил господин Костин.
Подробнее — в материале «Ъ» «Единороссам зачитали права»
Практические возможности фракции в новой Думе будут зависеть не только от ее численности, но и от того, как партия распределяет право продвигать инициативы. Для большинства депутатов «Единой России» законопроект перед внесением должен получить одобрение фракционного и партийного экспертного советов; руководство партии за счет этого может определять повестку, а число инициатив от рядовых депутатов — сократиться.
Одновременно положение о фракции обязывает ее руководствоваться решениями руководящих органов партии и ежегодно отчитываться перед ними. Депутаты не могут выступать от имени «Единой России», если их заявления расходятся с решениями партии, поэтому крупный состав фракции не означает полной самостоятельности каждого ее участника.