Эксперты обсудили последствия рекордной победы «Единой России» на выборах

Высокий результат «Единой России» (ЕР), которая получит в новой Думе крупнейшую в своей истории фракцию, обусловлен как политическими, так и технологическими предпосылками, объяснил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В числе первых он назвал поддержку партии со стороны главы государства, высокий уровень патриотических настроений в обществе, а также «запрос на стабильность и благополучное будущее».

Из технологических преимуществ за партию сыграли идеология, основанная на приоритетах президента (суверенитет, патриотизм, демократия, рыночная экономика и др.), продуманная драматургия кампании, планирование информационных поводов, «информационное доминирование» (эффективная рекламная кампания и лидерство по числу упоминаний) и самая масштабная среди всех участников партийная инфраструктура. Кроме того, партия провела работу над программным блоком, в том числе применив новые подходы к подготовке «Народной программы», добавил господин Костин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Единороссам зачитали права»