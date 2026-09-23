Фискальный эффект от таможенной системы СПОТ составил 33,8 млрд рублей

К началу сентября фискальный эффект от внедрения с 1 июня системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) составил 33,8 млрд руб. из запланированных на этот год 50 млрд руб., сообщил 21 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме.

Система СПОТ запущена властями для пресечения практики ухода импортеров от таможенных платежей. Она распространяется на импорт, ввозимый в РФ с остальной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом. Импортер обязан за два дня до пересечения границы фуры с товаром направить в ФНС документ о предстоящей поставке (ДОПП) с информацией о ней. При этом надо авансом внести на счет ФНС обеспечение уплаты «импортных» НДС и акциза. От платежа освобождены надежные импортеры — участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы. После «предоплаты» участник торговли получает необходимый для пересечения перевозчиком границы QR-код, наличие которого проверяют сотрудники таможни.

Спустя более трех месяцев после запуска система работает штатно, констатируют в Минфине. На 10 сентября сумма подлежащих уплате косвенных налогов превысила 218 млрд руб., оформлено около 544 тыс. ДОПП. За месяц через систему проходит 11 тыс. импортеров. ФТС сообщает, что 95% всех проверяемых QR-кодов валидны, разворачивают на границе из-за проблем с оформлением около 600 фур в неделю.

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