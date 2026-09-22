Местные избиркомы подвели итоги выборов в региональных столицах

Местные избиркомы 22 сентября подвели итоги выборов в региональных столицах. Городской электорат традиционно менее лоялен партии власти, поэтому в ряде административных центров результат «Единой России» оказался ниже, чем пятью годами ранее. Однако это не помешало единороссам везде сохранить уверенное большинство.

В Петрозаводске (Карелия) и без того скромная поддержка «Единой России» (ЕР) сократилась с 29,3% до 25,6% голосов. Результат КПРФ там тоже сопоставимо просел — до 14,4%, но зато вырос он у ЛДПР и «Справедливой России» (СР), которые набрали 11,8% и 15,6% соответственно. Ранее не представленные в горсовете «Новые люди» дебютировали сразу с 14,3%. Наконец, сохранила присутствие в парламенте столицы республики Партия пенсионеров (6,4%). Список «Яблока», получивший в 2021 году 10,9%, с выборов был снят.

Лучшую динамику на уровне административных центров ЕР показала в Ханты-Мансийске. Пять лет назад за партию власти в столице автономного округа проголосовало 61,8% избирателей, а теперь — 74% (+12,1 п. п.). Коммунисты, напротив, потеряли там 5,3 п. п., либерал-демократы — 0,8 п. п., а эсеры — сразу 6,6 п. п., опустившись ниже проходного барьера (1,3%). Не сумели попасть в гордуму Ханты-Мансийска и «Новые люди», набрав лишь 2,3%. С учетом безоговорочной победы в округах ЕР будет контролировать 23 из 25 мест.

В Калининграде, чей городской совет формируется исключительно по мажоритарной системе, перед выборами изменилась нарезка округов: их количество увеличилось с 27 до 30. Пять лет назад 21 мандат там получила ЕР, а еще 6 — КПРФ. На этот раз единороссы победили в 29 случаях, и лишь один округ забрал представитель «Новых людей».

Дума Саратова, тоже избираемая без голосования по партийным спискам и тоже получившая новую «нарезку», оказалась разнообразнее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Городская настройка».