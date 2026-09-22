Местные избиркомы подвели итоги выборов в региональных столицах
Местные избиркомы 22 сентября подвели итоги выборов в региональных столицах. Городской электорат традиционно менее лоялен партии власти, поэтому в ряде административных центров результат «Единой России» оказался ниже, чем пятью годами ранее. Однако это не помешало единороссам везде сохранить уверенное большинство.
В Петрозаводске (Карелия) и без того скромная поддержка «Единой России» (ЕР) сократилась с 29,3% до 25,6% голосов. Результат КПРФ там тоже сопоставимо просел — до 14,4%, но зато вырос он у ЛДПР и «Справедливой России» (СР), которые набрали 11,8% и 15,6% соответственно. Ранее не представленные в горсовете «Новые люди» дебютировали сразу с 14,3%. Наконец, сохранила присутствие в парламенте столицы республики Партия пенсионеров (6,4%). Список «Яблока», получивший в 2021 году 10,9%, с выборов был снят.
Лучшую динамику на уровне административных центров ЕР показала в Ханты-Мансийске. Пять лет назад за партию власти в столице автономного округа проголосовало 61,8% избирателей, а теперь — 74% (+12,1 п. п.). Коммунисты, напротив, потеряли там 5,3 п. п., либерал-демократы — 0,8 п. п., а эсеры — сразу 6,6 п. п., опустившись ниже проходного барьера (1,3%). Не сумели попасть в гордуму Ханты-Мансийска и «Новые люди», набрав лишь 2,3%. С учетом безоговорочной победы в округах ЕР будет контролировать 23 из 25 мест.
В Калининграде, чей городской совет формируется исключительно по мажоритарной системе, перед выборами изменилась нарезка округов: их количество увеличилось с 27 до 30. Пять лет назад 21 мандат там получила ЕР, а еще 6 — КПРФ. На этот раз единороссы победили в 29 случаях, и лишь один округ забрал представитель «Новых людей».
Дума Саратова, тоже избираемая без голосования по партийным спискам и тоже получившая новую «нарезку», оказалась разнообразнее.
Подробнее — в материале «Ъ» «Городская настройка».
При выборах без партийных списков голоса не распределяют мандаты пропорционально общегородскому результату: решающим становится число округов, где кандидаты партии заняли первое место. Поэтому партия может сохранить большинство мест даже при менее высокой поддержке по городу, если ее голоса достаточно равномерно или эффективно распределены по округам.
Такая конструкция уже давала заметный перевес победителю: после отмены голосования по спискам в Омске и Горно-Алтайске все депутаты избирались в одномандатных округах, и «Единая Россия» получила соответственно 35 мандатов и 20 из 21. В предыдущих созывах этих городов в парламентах были представлены несколько партий, поэтому переход к мажоритарной системе сузил представительство прежде всего за счет превращения локальных побед в мандаты.