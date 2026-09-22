Городская настройка

Местные избиркомы 22 сентября подвели итоги выборов в региональных столицах. Городской электорат традиционно менее лоялен партии власти, поэтому в ряде административных центров результат «Единой России» оказался ниже, чем пятью годами ранее. Однако это не помешало единороссам везде сохранить уверенное большинство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петрозаводске (Карелия) и без того скромная поддержка «Единой России» (ЕР) сократилась с 29,3% до 25,6% голосов. Результат КПРФ там тоже сопоставимо просел — до 14,4%, но зато вырос он у ЛДПР и «Справедливой России» (СР), которые набрали 11,8% и 15,6% соответственно. Ранее не представленные в горсовете «Новые люди» дебютировали сразу с 14,3%. Наконец, сохранила присутствие в парламенте столицы республики Партия пенсионеров (6,4%). Список «Яблока», получивший в 2021 году 10,9%, с выборов был снят.

На общий расклад сил в представительном органе Петрозаводска это, однако, серьезного влияния не оказало, поскольку единороссы победили во всех без исключения округах, заполучив 14 мажоритарных мандатов (пять лет назад в их активе было только 12 таких кресел). С четырьмя «списочниками» фракция ЕР будет насчитывать 18 человек — на одного больше, чем в минувшем созыве (всего в горсовете 28 депутатов). А вот объединение КПРФ без двух своих прежних одномандатников «ужмется» с пяти до двух представителей.

Лучшую динамику на уровне административных центров ЕР показала в Ханты-Мансийске. Пять лет назад за партию власти в столице автономного округа проголосовало 61,8% избирателей, а теперь — 74% (+12,1 п. п.). Коммунисты, напротив, потеряли там 5,3 п. п., либерал-демократы — 0,8 п. п., а эсеры — сразу 6,6 п. п., опустившись ниже проходного барьера (1,3%). Не сумели попасть в гордуму Ханты-Мансийска и «Новые люди», набрав лишь 2,3%. С учетом безоговорочной победы в округах ЕР будет контролировать 23 из 25 мест.

Все округа единороссы также традиционно забрали в Кемерово и Саранске (Мордовия) — 18 и 14 соответственно. Правда, несмотря на стабильно высокий результат по спискам (73%), в первом случае ЕР одного кресла все-таки лишилась: партию власти потеснили «Новые люди», впервые прошедшие в горсовет столицы Кузбасса (5,2%). В депутатский совет Саранска они тоже попали (9,5%), но там списочными мандатами пришлось делиться «старой» оппозиции.

В Калининграде, чей городской совет формируется исключительно по мажоритарной системе, перед выборами изменилась нарезка округов: их количество увеличилось с 27 до 30. Пять лет назад 21 мандат там получила ЕР, а еще 6 — КПРФ. На этот раз единороссы победили в 29 случаях, и лишь один округ забрал представитель «Новых людей».

Дума Саратова, тоже избираемая без голосования по партийным спискам и тоже получившая новую «нарезку», оказалась разнообразнее. Представители ЕР победили в 29 из 37 округов, в их фракции будет на одного депутата меньше. КПРФ, напротив, увеличила представительство вдвое — с двух до четырех человек. ЛДПР снова получила два мандата, СР — один. Наконец, в гордуму прошли «Коммунисты России», которые обзавелись одним-единственным креслом.

В Нальчике (Кабардино-Балкария) и Грозном (Чечня), где представительные органы формируются только по спискам, результат ЕР сократился за счет расширения фракционного состава. Если в первый парламент в 2021 году прошли только четыре «старые» парламентские силы, а единороссы набрали 63,9%, то теперь к ним присоединились «Новые люди» (6,2%), из-за чего результат правящей партии просел до 61,7% (сократился он и у других объединений, в том числе сразу на 3,7 п. п. у СР). Впрочем, в абсолютных числах это стоило ей всего двух мандатов — теперь ЕР контролирует 21 из 33 кресел.

В парламенте чеченской столицы эффект от появления новых фракций оказался еще сильнее. Если пять лет назад туда избрались только две партии — ЕР (89,9%) и СР (7%), то теперь — сразу четыре, в том числе КПРФ (5,23%) и ЛДПР (5%). Результат партии власти в итоге просел до 84,4% (в абсолютных числах — с 25 до 24 мандатов из 27).

Для либерал-демократов это достижение вновь стало историческим — параллельно ЛДПР впервые прошла в парламент Чечни. При этом если бы список партии Леонида Слуцкого набрал всего на шесть голосов меньше, то результат опустился бы ниже проходного барьера — до 4,99%.

Андрей Прах; корсеть “Ъ”