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Городская настройка

Итоги муниципальных выборов оказались разнообразнее региональных

Местные избиркомы 22 сентября подвели итоги выборов в региональных столицах. Городской электорат традиционно менее лоялен партии власти, поэтому в ряде административных центров результат «Единой России» оказался ниже, чем пятью годами ранее. Однако это не помешало единороссам везде сохранить уверенное большинство.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петрозаводске (Карелия) и без того скромная поддержка «Единой России» (ЕР) сократилась с 29,3% до 25,6% голосов. Результат КПРФ там тоже сопоставимо просел — до 14,4%, но зато вырос он у ЛДПР и «Справедливой России» (СР), которые набрали 11,8% и 15,6% соответственно. Ранее не представленные в горсовете «Новые люди» дебютировали сразу с 14,3%. Наконец, сохранила присутствие в парламенте столицы республики Партия пенсионеров (6,4%). Список «Яблока», получивший в 2021 году 10,9%, с выборов был снят.

На общий расклад сил в представительном органе Петрозаводска это, однако, серьезного влияния не оказало, поскольку единороссы победили во всех без исключения округах, заполучив 14 мажоритарных мандатов (пять лет назад в их активе было только 12 таких кресел). С четырьмя «списочниками» фракция ЕР будет насчитывать 18 человек — на одного больше, чем в минувшем созыве (всего в горсовете 28 депутатов). А вот объединение КПРФ без двух своих прежних одномандатников «ужмется» с пяти до двух представителей.

Лучшую динамику на уровне административных центров ЕР показала в Ханты-Мансийске. Пять лет назад за партию власти в столице автономного округа проголосовало 61,8% избирателей, а теперь — 74% (+12,1 п. п.). Коммунисты, напротив, потеряли там 5,3 п. п., либерал-демократы — 0,8 п. п., а эсеры — сразу 6,6 п. п., опустившись ниже проходного барьера (1,3%). Не сумели попасть в гордуму Ханты-Мансийска и «Новые люди», набрав лишь 2,3%. С учетом безоговорочной победы в округах ЕР будет контролировать 23 из 25 мест.

Все округа единороссы также традиционно забрали в Кемерово и Саранске (Мордовия) — 18 и 14 соответственно. Правда, несмотря на стабильно высокий результат по спискам (73%), в первом случае ЕР одного кресла все-таки лишилась: партию власти потеснили «Новые люди», впервые прошедшие в горсовет столицы Кузбасса (5,2%). В депутатский совет Саранска они тоже попали (9,5%), но там списочными мандатами пришлось делиться «старой» оппозиции.

«Единая Россия» создаст в новой Госдуме рекордно большую фракцию

В Калининграде, чей городской совет формируется исключительно по мажоритарной системе, перед выборами изменилась нарезка округов: их количество увеличилось с 27 до 30. Пять лет назад 21 мандат там получила ЕР, а еще 6 — КПРФ. На этот раз единороссы победили в 29 случаях, и лишь один округ забрал представитель «Новых людей».

Дума Саратова, тоже избираемая без голосования по партийным спискам и тоже получившая новую «нарезку», оказалась разнообразнее. Представители ЕР победили в 29 из 37 округов, в их фракции будет на одного депутата меньше. КПРФ, напротив, увеличила представительство вдвое — с двух до четырех человек. ЛДПР снова получила два мандата, СР — один. Наконец, в гордуму прошли «Коммунисты России», которые обзавелись одним-единственным креслом.

В Нальчике (Кабардино-Балкария) и Грозном (Чечня), где представительные органы формируются только по спискам, результат ЕР сократился за счет расширения фракционного состава. Если в первый парламент в 2021 году прошли только четыре «старые» парламентские силы, а единороссы набрали 63,9%, то теперь к ним присоединились «Новые люди» (6,2%), из-за чего результат правящей партии просел до 61,7% (сократился он и у других объединений, в том числе сразу на 3,7 п. п. у СР). Впрочем, в абсолютных числах это стоило ей всего двух мандатов — теперь ЕР контролирует 21 из 33 кресел.

Какие сюрпризы преподнесли региональные выборы

В парламенте чеченской столицы эффект от появления новых фракций оказался еще сильнее. Если пять лет назад туда избрались только две партии — ЕР (89,9%) и СР (7%), то теперь — сразу четыре, в том числе КПРФ (5,23%) и ЛДПР (5%). Результат партии власти в итоге просел до 84,4% (в абсолютных числах — с 25 до 24 мандатов из 27).

Для либерал-демократов это достижение вновь стало историческим — параллельно ЛДПР впервые прошла в парламент Чечни. При этом если бы список партии Леонида Слуцкого набрал всего на шесть голосов меньше, то результат опустился бы ниже проходного барьера — до 4,99%.

Андрей Прах; корсеть “Ъ”

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

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Избиратели в Санкт-Петербурге

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Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №175 от 23.09.2026, стр. 3

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