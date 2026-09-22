Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам превысила 13% годовых

Во второй декаде сентября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках превысила 13% годовых, следует из данных Банка России. Это максимальный показатель со второй декады мая. Ставка плавно растет последние два месяца, и за это время она увеличилась на 0,25 п. п.

Данные от кредитных организаций также свидетельствуют, что они регулярно повышают ставки. Причем в последние три недели не столько по коротким (до полугода) депозитам, сколько по более длинным, от полугода до года. Так, с 17 сентября в Сбербанке ставка по действующим вкладам на шесть месяцев была увеличена на 0,9 п. п., до 13,5% годовых, а доходность по вкладу на срок от семи месяцев — на 1,2 п. п., также до 13,5% годовых. Банк «Дом.РФ» с 22 сентября увеличил ставки по вкладу на 7–12 месяцев на 0,2–0,5 п. п., причем максимальная ставка достигла 13,7% годовых.

При этом ключевым драйвером улучшения условий по сберегательным продуктам является борьба за «новые деньги» на фоне дефицита ликвидности, который по итогам августа достиг 2,45 трлн руб. До этого остатки на депозитных счетах физлиц уверенно сокращались. Так, в июне они уменьшились на 323 млрд руб., а в июле — уже на 566 млрд руб. В августе, после волны повышения ставок, снижение остатков на счетах замедлилось — до 0,1 трлн руб.

В ЦБ, однако, не склонны драматизировать ситуацию с дефицитом ликвидности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вкладчиков поманили процентом».