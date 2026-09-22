ЦБ анонсировал возможность снятия цифрового рубля в банкоматах

Банк России планирует предоставить гражданам возможность снимать наличные в банкоматах напрямую со счетов в цифровых рублях. Об этом 22 сентября на онлайн-уроке заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. «Хочется сделать пользователям более удобный способ получения наличных в банкомате»,— отметила она. По ее словам, регулятор также работает над тем, чтобы граждане от 14 до 18 лет смогли открывать счет цифрового рубля уже к концу 2027 года. Сейчас это доступно только гражданам с 18 лет.

В планах Банка России есть целый ряд и других новшеств в отношении третьей формы российской валюты, которые планируется реализовать в будущем. В июле в кулуарах Финансового конгресса Банка России госпожа Кахруманова анонсировала пилотный проект по открытию счетов цифрового рубля на балансах кредитных организаций (сейчас счет открывается в ЦБ). По ее мнению, это дало бы возможность банкам открывать депозиты или кредиты.

Кроме того, изначально в концепции цифрового рубля была заложена возможность оплаты ими в режиме офлайн. Как пояснили в Банке России, соответствующий пилот планируется провести в 2027 году. «Мы изучаем технологии, которые позволили бы проводить операции с цифровыми рублями в ситуации, когда и отправитель, и получатель находятся без подключения к интернету»,— сообщили в ЦБ. Эксперимент по открытию клиентам счетов в цифровых рублях непосредственно в коммерческих банках, а также по выдаче банками кредитов в цифровых рублях и предложению депозитов может быть запущен ближе к 2029 году. «Для запуска такого эксперимента требуется соответствующая нормативная база, и мы сейчас ее обсуждаем»,— пояснили в Банке России.

Подробнее — в материале «Цифру гонят в банкоматы».