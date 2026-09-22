Затраты сетевых компаний на безопасность включат в тариф на передачу электроэнергии

Сетевые компании смогут компенсировать расходы на обеспечение безопасности объектов и персонала за счет тарифа на передачу электроэнергии. Соответствующий проект приказа подготовила ФАС. Мера не коснется тарифов для населения, и решения о включении расходов в выручку сетевых компаний будут принимать органы власти. Объем необходимых средств на защиту во многом зависит от близости региона к зоне боевых действий, отмечают аналитики.

Как пояснили “Ъ” в ФАС, проект приказа разработан в соответствии с постановлением правительства от 1 июля 2026 года и унифицирует порядок учета в НВВ сетевых организаций расходов на обслуживание кредитов и займов, а также определяет механизм учета резервов по сомнительным долгам гарантирующих поставщиков. Проект уточняет перечень неподконтрольных расходов, в том числе части трат на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения, которые подлежат включению в НВВ сетевых организаций. В ФАС подчеркивают, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Служба указывает, что включение таких расходов в НВВ будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет необходимость. ФАС отмечает, что главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что в условиях повышенной угрозы повреждения объектов электросетевого хозяйства из-за актов незаконного вмешательства правительством принято решение об учете в тарифах сетевых организаций расходов на обеспечение безопасности персонала и сетевых объектов. Соответствующие изменения вносятся приказом ФАС в методические указания. Норма необходима сетевым организациям для признания расходов на безопасность экономически обоснованными при тарифном регулировании и направлена прежде всего на поддержание надежности энергоснабжения потребителей. Ряд расходов, включая необходимость оперативного восстановления объектов, невозможно предвидеть заранее, но их учет при регулировании требует наличия соответствующих норм в методических указаниях, уточняют в «Россетях».

В Минэнерго и «Сообществе потребителей энергии» не ответили на запрос “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выручка встанет на защиту».