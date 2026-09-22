Reuters: послы ЕС впервые согласовали санкции против РФ сразу на три года

Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на три года, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. До этого ограничения продлевали каждые полгода. Чтобы утвердить продление сразу на три года понадобиться согласие всех стран ЕС.

Послы договорились сохранить санкции в отношении 3 тыс. физических и юридических лиц, но исключить из списков основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.

Снять ограничения с Алишера Усманова и Михаила Фридмана предложили Франция, Люксембург и Словакия. Позднее, по данным Financial Times, предложение исключить Алишера Усманова из санкционного списка поддержали Хорватия и Италия.