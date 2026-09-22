Reuters: послы ЕС впервые согласовали санкции против РФ сразу на три года
Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на три года, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. До этого ограничения продлевали каждые полгода. Чтобы утвердить продление сразу на три года понадобиться согласие всех стран ЕС.
Послы договорились сохранить санкции в отношении 3 тыс. физических и юридических лиц, но исключить из списков основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.
Снять ограничения с Алишера Усманова и Михаила Фридмана предложили Франция, Люксембург и Словакия. Позднее, по данным Financial Times, предложение исключить Алишера Усманова из санкционного списка поддержали Хорватия и Италия.
Переход к более длительному сроку продления снижает зависимость санкционного режима от регулярного пересмотра всеми странами ЕС: при этом окончательное решение по-прежнему требует единогласия. Для лиц, остающихся в списке, это означает сохранение заморозки активов и запрета европейским контрагентам работать с ними, а также ограничения на въезд в ЕС.
Исключение отдельных людей может оформляться в рамках того же пересмотра, что и продление ограничений для остальных: в марте 2025 года ЕС одновременно исключил из списка четырех человек и продлил санкции для более чем 2,4 тыс. российских и белорусских лиц и компаний. Оспаривать персональные санкции можно через прошение в Совет ЕС или иск в Генеральный суд ЕС; адвокаты Михаила Фридмана использовали оба механизма.