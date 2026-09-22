Владельцы собак сокращают число прививок питомцев вакциной «Мультикан-8»

Массовая гибель домашних животных после прививок вакциной «Мультикан-8» стала причиной проверки со стороны прокуратуры Москвы производителя этого препарата — компании «Ветбиохим». Скандал ожидаемо вызвал тревогу у владельцев питомцев, сокративших за последние два месяца вакцинацию собак и кошек. Сейчас некоторые из них переносят эту процедуру до выяснения дальнейших обстоятельств.

Прокуратура Москвы 22 сентября сообщила о начале проверки в компании, выпускающей вакцины для домашних животных, добавив, что выявила нарушения на производстве. Чуть позже «Ветбиохим», производящий вакцину «Мультикан-8», подтвердил факт получения актов прокурорского реагирования. Сейчас компания готовит пакет необходимых документов для предоставления суду. Ранее Россельхознадзор ограничил оборот препарата, а также начал проверку на предприятии «Ветбиохима».

Ситуация вызвала широкий резонанс у некоторых владельцев собак и врачей, которые теперь опасаются применять «Мультикан-8», заявил “Ъ” директор Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин. Это подтверждается подсчетами «Эвотора» (оператора фискальных данных), согласно которым с 1 августа по 20 сентября 2026 года среднее число чеков по оплате услуг вакцинации домашних животных, включая чипирование, снизилось на 3% год к году. При этом в денежном выражении рост таких услуг продолжается, что связано с увеличения средней цены вакцинации на 15% год к году, до 2,1 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Препарат вызвал громкий лай».