Верховный суд рассмотрит спор отца и сына о передаче имущества ради обмана жены

Верховный суд России 6 октября рассмотрит дело об оспаривании сделок, в котором истцом выступает отец, а ответчиком — его сын. Летом 2022 года истец передал сыну от первого брака коммерческую недвижимость и автомобиль, чтобы скрыть имущество при разделе имущества при разводе. Однако позднее мужчина помирился с супругой и потребовал от сына вернуть активы. Тот возвращать их отказался.

После отказа вернуть недвижимость и автомобиль глава семейства подал иск о признании сделок фиктивными. В иске указывалось, что целью договоров дарения и купли-продажи было скрыть имущество от раздела при разводе с супругой. При этом в суде отец утверждал, что передавал активы в состоянии заблуждения из-за «болезни и жизненных обстоятельств».

Сын утверждал, что сделки были реальными. По его версии, глава семейства — доктор технических наук и ученый в области цветной металлургии — решил оставить бизнес и посвятить себя науке. Поэтому он передал коммерческие активы сыну. Ответчик отмечал, что отец передал ему активы, поскольку он единственный из всех детей помогал отцу вести бизнес. По версии сына, передача имущества была «вполне закономерной и не была связана с бракоразводным процессом».

Суд признал сделки мнимыми, поскольку отец пользовался переданным имуществом и получал от него доход. Ответчик объяснял, что такие условия были оговорены при передаче активов, однако такой довод суд не убедил. Апелляция и кассация обязали сына вернуть активы. Сын подал жалобу в Верховный суд. Он заявил, что для признания сделки мнимой необходимо отсутствие намерения ее исполнять у обеих сторон.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцы и деньги».