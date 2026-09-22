Акции Intel выросли на 25% за пять дней благодаря спросу на процессоры для ИИ
За последние пять дней котировки корпорации Intel прибавили 25% благодаря тому, что рынок фиксирует повышенный спрос на процессоры для ИИ. О росте спроса сообщил на прошлой неделе генеральный директор компании Лип-Бу Тан.
Эксперты отмечают, что центральные процессоры (CPU) стали важнейшим компонентом дата-центров для искусственного интеллекта, хотя ранее их считали второстепенными по сравнению с графическими процессорами (GPU), используемыми для обучения и запуска моделей ИИ. Однако с появлением ИИ-агентов роль центральных процессоров приобрела новое значение.
По итогам второго квартала выручка Intel выросла на 25% в годовом исчислении, достигнув $16,1 млрд. Это самый быстрый рост за последние 15 лет. С начала года акции Intel подорожали втрое, а рыночная капитализация достигла $640 млрд.
Переход к ИИ-нагрузкам важен для Intel не только как рост спроса на отдельные чипы: развитие ИИ требует строительства высокоплотных энергонагруженных дата-центров. Заказчики уже запрашивают мощности вплоть до 15–20 кВт на стойку на перспективу внедрения ИИ, даже если эти характеристики избыточны для них в моменте. При этом, по оценкам участников рынка, ИИ требует значительно больше электричества и приводит к большему тепловыделению, но не нуждается в каналах с высокой пропускной способностью, что заставляет переосмысливать конструкцию дата-центров.
Значимость сигнала о спросе повышает финансовая предыстория Intel. В 2024 году компания неоднократно сообщала об убытках, объявила о планах уволить 15% персонала ради экономии $10 млрд, а за предшествующий год ее акции упали на 54%. В первом квартале 2025 года выручка Intel составила $12,7 млрд, а чистый убыток достиг $821 млн — вдвое больше, чем годом ранее.