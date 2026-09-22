Акции Intel выросли на 25% за пять дней благодаря спросу на процессоры для ИИ

За последние пять дней котировки корпорации Intel прибавили 25% благодаря тому, что рынок фиксирует повышенный спрос на процессоры для ИИ. О росте спроса сообщил на прошлой неделе генеральный директор компании Лип-Бу Тан.

Эксперты отмечают, что центральные процессоры (CPU) стали важнейшим компонентом дата-центров для искусственного интеллекта, хотя ранее их считали второстепенными по сравнению с графическими процессорами (GPU), используемыми для обучения и запуска моделей ИИ. Однако с появлением ИИ-агентов роль центральных процессоров приобрела новое значение.

По итогам второго квартала выручка Intel выросла на 25% в годовом исчислении, достигнув $16,1 млрд. Это самый быстрый рост за последние 15 лет. С начала года акции Intel подорожали втрое, а рыночная капитализация достигла $640 млрд.

Евгений Хвостик