Intel отчиталась о рекордном за 15 лет росте на фоне бума ИИ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рекордный рост Intel произошел на фоне значительных изменений в компании. С начала 2024 года акции компании испытали существенное падение (почти на 60%) из-за продолжительного кризиса, убытков и потери клиентов. В этот период компания провела масштабную реструктуризацию, включая сокращение сотрудников и пересмотр бизнес-стратегии. Например, было объявлено о планах сократить к концу 2024 года около 22 тысяч человек из 108,9 тысяч, а также приостановить строительство заводов в Германии и Польше.

Кризис Intel усугублялся отставанием от конкурентов, таких как Nvidia, в разработке чипов для систем искусственного интеллекта. Еще в 2018 году Intel отказалась инвестировать в OpenAI, не веря в коммерческий успех разработок в области ИИ, в то время как Nvidia активно делала ставку на графические процессоры, идеально подходящие для обработки больших массивов данных.

Руководство компании признавало, что Intel не смогла эффективно воспользоваться "мощными тенденциями на рынке, как искусственный интеллект". Тем не менее, ранее, в марте 2021 года, Intel объявляла о планах инвестировать 20 миллиардов долларов в строительство новых заводов в США и сосредоточиться на научно-исследовательской работе, что было одобрительно воспринято инвесторами. Этот рекордный рост выручки, вероятно, свидетельствует о начале восстановления и успешности новой стратегии, сосредоточенной на ИИ-чипах, а также о росте общего спроса на чипы для искусственного интеллекта в индустрии.