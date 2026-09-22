Fan ID введут на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России с 1 октября

Наличие карты болельщика (Fan ID) с 1 октября станет обязательным условием посещения матчей FONBET Кубка России по футболу, которые проходят на стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Fan ID необходим для посещения матчей РПЛ с сезона-2022/23. Также карта болельщика требуется для прохода на финал Кубка России и матча за суперкубок страны. После введения Fan ID ряд фанатских группировок клубов РПЛ объявил бойкот тем спортивным мероприятиям, где применяется система.

Пресс-служба Министерства спорта объяснила введение меры вопросами безопасности. «Практика применения Fan ID показывает, что при росте посещаемости игр, где используется карта болельщика, количество нарушений на них снижается»,— говорится в заявлении. В ведомстве подчеркнули, что в текущем сезоне на матчах РПЛ «не зафиксировано массовых нарушений общественного порядка, незаконного использования пиротехники и акций экстремистского характера».

С сезона 2022/23 Кубок России разделен на «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Клубы РПЛ сначала проводят групповой этап, затем проходят игры play-off. В «Пути регионов» до матчей навылет проводятся шесть раундов предварительного этапа. Трофей разыгрывается между победителями play-off «Пути РПЛ» и «Пути регионов».

Арнольд Кабанов