FIS изменила критерии выдачи нейтрального статуса российским лыжникам
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновила критерии допуска россиян и белорусов. Из регламента убрали пункт о запрете участия в турнирах для атлетов из ЦСКА и других спортивных сообществ, связанных с вооруженными силами.
Согласно обновленному документу, к соревнованиям не будут допускаться спортсмены, которые добровольно заключили контракт с вооруженными силами или органами национальной безопасности России или Белоруссии. В начале сентября FIS сообщила, что для выступления на международных турнирах в сезоне-2026/27 лыжникам и сноубордистам из этих стран будет необходимо подписать декларацию о нейтралитете.
До 15 декабря спортсмены из России и Белоруссии должны подать заявку на получение нейтрального статуса. В случае одобрения их имена появятся в списке на сайте FIS. Отмечается, что если федерации станет известно о нарушении критериев допуска, нейтральный статус будет аннулирован.
Изменение переносит границу допуска с самой принадлежности к армейскому спортивному сообществу на индивидуальное соблюдение условий нейтралитета и отсутствие добровольного военного или силового контракта. Поэтому формальная связь с ЦСКА теперь сама по себе не закрывает путь к заявке, тогда как подписанная декларация остается обязательным условием, а ее нарушение может повлечь санкции.
Для спортсменов это расширяет круг потенциальных кандидатов по сравнению с прежними индивидуальными проверками: по их итогам нейтральный статус не получили несколько сильных российских лыжников, включая Александра Большунова. При этом новая процедура сохраняет персональную ответственность за содержание декларации: спортивный юрист Артем Пацев предупреждал, что после возвращения в Россию ее подписание может создать для спортсмена серьезные проблемы.