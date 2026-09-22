FIS изменила критерии выдачи нейтрального статуса российским лыжникам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновила критерии допуска россиян и белорусов. Из регламента убрали пункт о запрете участия в турнирах для атлетов из ЦСКА и других спортивных сообществ, связанных с вооруженными силами.

Согласно обновленному документу, к соревнованиям не будут допускаться спортсмены, которые добровольно заключили контракт с вооруженными силами или органами национальной безопасности России или Белоруссии. В начале сентября FIS сообщила, что для выступления на международных турнирах в сезоне-2026/27 лыжникам и сноубордистам из этих стран будет необходимо подписать декларацию о нейтралитете.

До 15 декабря спортсмены из России и Белоруссии должны подать заявку на получение нейтрального статуса. В случае одобрения их имена появятся в списке на сайте FIS. Отмечается, что если федерации станет известно о нарушении критериев допуска, нейтральный статус будет аннулирован.

Арнольд Кабанов