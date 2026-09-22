Верховный суд рассмотрит дело о передаче бизнеса от отца к сыну ради обмана жены

Верховный суд 6 октября рассмотрит дело об оспаривании сделок, в котором истцом выступает отец, а ответчиком — его сын. Летом 2022 года отец подарил сыну от первого брака коммерческую недвижимость, которая сдавалась в аренду, а также продал ему автомобиль, следует из судебных актов. Сделки были зарегистрированы в госорганах, и право собственности перешло к сыну. Вскоре, 1 августа, отец заключил со своей третьей женой договор раздела общего имущества, а в ноябре 2022-го супруги расторгли брак.

Однако, говорится в материалах дела, в начале 2023 года они помирились, после чего отец потребовал от сына вернуть активы. Получив отказ, глава семейства подал иск о признании сделок фиктивными, позже к его требованиям присоединился другой сын.

В иске заявлялось, что договоры дарения и купли-продажи были мнимыми, заключенными лишь для вида с целью скрыть имущество от раздела с супругой и без намерения в реальности поменять собственника активов.

Одновременно с этим отец в суде утверждал, что «в силу болезни и жизненных обстоятельств», а именно развода с женой, он «не был способен понимать значение своих действий» и заключил договоры под влиянием заблуждения.

Сын, в свою очередь, настаивал на том, что сделки были реальными и речь шла о фактической передаче ему арендного бизнеса. По его словам, в тот момент глава семейства — доктор технических наук и ученый в области цветной металлургии — решил отойти от бизнеса и посвятить себя науке, а коммерческие активы передать сыну.

По версии ответчика, он единственный из всех детей помогал отцу вести дела, поэтому дарение именно ему спорного имущества «являлось вполне закономерным и не было связано с бракоразводным процессом».

Подробнее — в материале «Отцы и деньги».