ЦБ одолжил банковскому сектору рекордные 7 трлн рублей

22 сентября Банк России предоставил банкам 7 трлн руб. в рамках операций репо, рекордный объем за все время проведения таких аукционов. Причем в рамках аукциона «тонкой настройки» (репо на один день) был предоставлен 1 трлн руб., максимум с июля. Накануне ЦБ также предоставил однодневную ликвидность банковскому сектору на сумму 0,7 трлн руб. Предыдущий максимум был установлен 10 марта, когда банки привлекли у регулятора 6,74 трлн руб.

В этот раз на аукционе «тонкой настройки» спрос превысил более чем в 2,6 раза объем предложения. В итоге ЦБ удовлетворил заявки на весь выставленный объем — 1 трлн руб. под средневзвешенную ставку 14,28% годовых. Интерес к аукциону репо на семь дней составил 7,7 трлн руб., из которых удовлетворены были заявки также по верхнему лимиту 6 трлн руб. по средневзвешенной ставке 14,13% годовых.

С начала сентября ЦБ провел уже десять аукционов репо, половина из которых были «тонкой настройки». Такие аукционы являются одним из основных инструментов регулятора по предоставлению ликвидности банкам, и высокий интерес к ним свидетельствует о ее дефиците у банков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Репо разложили по банкам».