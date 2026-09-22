В тульском хоккейном клубе АКМ подтвердили проблемы с финансированием

Пресс-служба тульского клуба «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» (АКМ), выступающего во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), подтвердила ТАСС, что команда имеет проблемы с финансированием.

Собеседник агентства уточнил, что «большей информации нет». Ранее журналист газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко написал, что из-за финансовых трудностей АКМ, а также команды Молодежной хоккейной лиги «Академия Михайлова» и «АКМ-Юниор» прекратят свое существование 28 сентября.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании заявил, что необходимо «искать возможности для оказания помощи». Также глава региона подчеркнул, что планируется провести встречу с руководителями и собственниками клуба.

Генеральным спонсором тульских команд является компания «Полипласт», которая также выступает стратегическим партнером тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада». По данным ТАСС, в «Ладе» пока не уверены в стабильности дальнейшего финансирования. Перед текущим сезоном из МХЛ была исключена «Ладья», находящаяся в системы «Лады».

Арнольд Кабанов