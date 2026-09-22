Экс-начальник вещевого управления Росгвардии приговорен к восьми годам колонии

Восемь лет по приговору Московского гарнизонного военного суда проведет в колонии строгого режима бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин. Его признали виновным в получении взятки в размере 6 млн руб.— так называемого отката от нижегородских бизнесменов, которые поставляли росгвардейцам предметы личной гигиены. Однако поставки были сорваны, а живший на широкую ногу офицер оказался в поле зрения ФСБ и службы собственной безопасности гвардии.

Рассматривая с апреля этого года материалы, собранные следователями Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, военный суд 18 сентября признал бывшего начальника вещевого управления Росгвардии Александра Бусыгина виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Осужденному назначили восемь лет строгого режима, а в качестве дополнительного наказания — штраф в размере 6,7 млн руб. Кроме того, он был лишен звания полковника и получил четырехлетний запрет занимать определенные должности. Суд также обратил в доход государства 6 млн руб., которые Александр Бусыгин получил в качестве взятки. «Уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается в суде»,— добавили в ГВСУ СКР.

Как рассказывал “Ъ”, полковник Бусыгин был задержан год назад. Тогда оперативники ФСБ в сопровождении бойцов спецназа пришли домой к фигуранту, который жил на широкую ногу. У него имелась недвижимость и элитные автомобили как в Московской области, так и под Ростовом-на-Дону, где он ранее проходил службу. Как установили следствие и суд, в 2023 году Росгвардия заключила многомиллионные контракты с АО «Дзержинская швейная фабрика "Русь"». Это предприятие функционирует в Нижегородской области с 1929 года, и сейчас предоставляет широкий спектр товаров: от служебного обмундирования и школьной формы до различных расходных материалов для врачей.

Росгвардейцам должны были поставить «предметы личной гигиены», а контроль за исполнением контрактов был возложен на начальника вещевого управления.

«В 2023–2024 годах Бусыгин получил от представителей фабрики взятку в размере 6 млн руб. за осуществление общего покровительства при исполнении государственных контрактов»,— заявили представители следствия, отметив, что договоры выполнены так и не были, а «государству причинен материальный ущерб».

Подробнее — в материале «В гвардии взяточников убыло».