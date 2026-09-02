Триллион по плавающей ставке

Минфин разместил ОФЗ на рекордную с начала года сумму — почти 939 млрд руб. Пауза в проведении аукционов, взятая эмитентом в середине лета, позволила сформировать высокий спрос. Тем не менее Минфину пришлось заплатить повышенную премию. С учетом потребности в финансировании бюджета до конца года размещение флоатеров, скорее всего, будет продолжено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

2 сентября после полуторамесячной паузы состоялся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин предложил инвесторам лишь один выпуск гособлигаций с переменным купоном (с погашением в июле 2042 года). Спрос оказался значительным — более 1,4 трлн руб., в результате эмитент разместил выпуск в полном объеме и привлек в бюджет почти 939 млрд руб. Результат стал рекордным для одного аукциона за последние два года.

В последний раз Минфин проводил аукционы ОФЗ в первой половине июля. Как и сейчас, рынку предлагался флоатер, но в ограниченном объеме — 124 млрд руб. И хотя спрос на гособлигации превысил 144 млрд руб., эмитент отказался от их размещения «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». Основной причиной агрессивных заявок со стороны инвесторов стало ухудшение ожиданий по денежно-кредитной политике (ДКП). В дальнейшем Минфин и вовсе объявил о бессрочной приостановке размещений гособлигаций (см. “Ъ” от 20 июля).

За прошедшие полтора месяца ситуация на долговом рынке улучшилась — как в связи с уходом навеса предложения новых ОФЗ, так и в связи со снижением ключевой ставки Банка России. Однако ставки остаются высокими. По данным Московской биржи, на начало сентября доходности среднесрочных и долгосрочных госбумаг находились в районе 14,7–16% годовых, что на 0,4–0,8 процентного пункта (п. п.) ниже значений второй декады июля, но на 0,2–0,4 п. п. выше значений первой декады августа.

Возвращение к аукционам может свидетельствовать о потребности в финансировании дефицитного бюджета.

Тем более что с учетом отмененных аукционов и паузы в размещениях из 1,5 трлн руб. квартального плана до аукциона, состоявшегося 2 сентября, было привлечено менее 10 млрд руб. Кроме того, как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, 16 сентября предстоит погашение выпуска госбумаг на 362 млрд руб.

Предложение флоатера выглядит логичным, так как он не несет процентного риска и интересен широкому кругу инвесторов. Об этом говорит и более 500 сделок, заключенных только на Московской бирже. Но, как и в предыдущие аналогичные размещения, которые проводились в декабре 2024 года и ноябре 2025 года, основной спрос обеспечили крупные инвесторы.

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По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на долю сделок объемом 10–80 млрд руб. пришлось почти 93% размещений. В прошлом году по двум аукционам флоатеров с суммарной выручкой 1,6 трлн руб. на крупнейшие сделки объемом 10–100 млрд руб. пришлось более 92% (см. “Ъ” от 13 ноября 2025 года).

Как отмечают участники рынка, данный инструмент ориентирован на банки, которые и составили основу спроса. По словам аналитика долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимира Василенко, Минфин имел возможность заранее провести переговоры с потенциальными участниками аукциона, после чего разместил выпуск в полном объеме, как и во время «новогодних» размещений флоатеров в предыдущие два года.

При этом Минфин пошел на повышение премии. Средневзвешенная цена размещения составила 92,51% от номинала, а цена отсечения — 92,5% от номинала.

«Соседний по срочности выпуск ОФЗ 29029 с погашением в октябре 2041 года в начале недели торговался по 93,9% от номинала»,— отмечает господин Грицкевич. Банкам флоатер дает возможность зафиксировать привлекательную премию к ставке RUONIA, а также в дальнейшем использовать облигации в качестве ликвидного актива для привлечения фондирования в Банке России или на рынке через репо, отмечает эксперт.

Хотя Минфин по итогам одного аукциона почти на 63% выполнил квартальный план, вторичный рынок не отреагировал ростом котировок. Руководитель направления анализа рынка облигаций банка «Синара» Александр Афонин обращает внимание, что рынок ожидает новостей по бюджету и пересмотру программы заимствований на 2026 год. Дмитрий Грицкевич оценивает объем заимствований до конца года в 3 трлн руб. Этот навес даже с учетом погашений на 0,9 трлн руб. будет оказывать давление на рынок ОФЗ.

Виталий Гайдаев