Более полумиллиона крымчан ждут компенсации за отсутствие света

Более 600 тыс. крымчан, у которых не было света дольше 48 часов, получат компенсации за отсутствие электроэнергии. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Компенсации жителям Крыма, у которых более двух суток не было электроснабжения вследствие ЧС, выплатят в полном объеме. Это решение согласовано с президентом, необходимые средства из федерального бюджета будут доведены»,— отметил господин Аксенов.

По его словам, уже более 266 тыс. крымчан получили соответствующие компенсации в размере 15 тыс. руб. на человека, а общее число поступивших заявок превышает 600 тыс.

Ранее власти региона изменили сроки получения компенсаций за поврежденный или уничтоженный в результате атак вооруженных сил Украины автомобиль.

Изначально выплаты полагались только владельцам авто, поврежденных или уничтоженных в результате украинских атак, начиная с 26 июня. Теперь на нее могут претендовать все, кто пострадал с 1 мая. За поврежденную машину автолюбитель может получить до 500 тыс. руб. Если транспортное средство было уничтожено полностью, можно получить до 2 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь