Трамп: США немедленно начнут строительство военных баз в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии. Он подтвердил, что на острове построят две «очень крупные военные базы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего письменного согласия»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН.

Как сообщили источники Reuters, США планируют восстановить авиабазу Bluie West One в поселении Нарсарссуак на юге Гренландии, которая закрылась в 1950-х, а также построить новую в Местерсвиге — аванпосте, который сейчас использует лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» ВМС Дании.