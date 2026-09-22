Трамп: США немедленно начнут строительство военных баз в Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии. Он подтвердил, что на острове построят две «очень крупные военные базы».
Фото: Brendan McDermid / Reuters
«Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего письменного согласия»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН.
Как сообщили источники Reuters, США планируют восстановить авиабазу Bluie West One в поселении Нарсарссуак на юге Гренландии, которая закрылась в 1950-х, а также построить новую в Местерсвиге — аванпосте, который сейчас использует лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» ВМС Дании.
Сейчас в Гренландии действует одна американская база, поэтому заявленное строительство означает переход от единственного объекта к более разветвленной инфраструктуре США на острове. В соглашении 2004 года американское присутствие связано с обязательствами по НАТО и тем, что Гренландия входит в состав Датского королевства.
Механизм расширения предполагает обращение Вашингтона к Копенгагену: американская сторона может запросить увеличение военного присутствия, а Дания обещала конструктивно рассматривать такие запросы. При этом в подготовленном соглашении по безопасности отдельно закрепляются суверенитет и территориальная целостность Дании и право жителей Гренландии на самоопределение, что ограничивает трактовку новых объектов как решения, не требующего учета датских и гренландских полномочий.