Сборная Узбекистана победила индийскую на Всемирной шахматной олимпиаде

Сборная Узбекистана, возможно, сделала решающий шаг к победе на домашней Всемирной шахматной олимпиаде, которую принимает Самарканд и на которую россиян не допустили из-за международных санкций. В шестом туре она стала единоличным лидером основного в шахматах командного состязания, одержав победу над главными конкурентами — индийцами.

Видео, показывающие, как товарищи по команде вечером 21 сентября встречали Нодирбека Якуббоева после его партии, разошлись по всем шахматным онлайн-ресурсам. Так бурно приветствуют еле держащихся на ногах боксеров, только что взявших верх в кровавом бою. О присущей шахматам сдержанности никто не вспоминал.

Но все понятно. Состоявшийся перед днем отдыха матч мужского турнира тянул на важнейшее его событие. Рубились победители двух предыдущих Всемирных шахматных олимпиад: узбеки взяли золото в 2022 году, индийцы — в 2024-м. Рубились две шикарно укомплектованные команды без слабых мест, полдюжины знаменитостей вроде Гукеша Доммараджу и Жавохира Синдарова, которым в конце года играть матч за титул чемпиона мира. Очного их поединка Самарканд, правда, так и не увидел, потому что индийский владелец звания и узбекский претендент оказались за разными досками. Наконец, рубились сборные, в пяти турах не допустившие ни единого срыва. То есть на кону стояло многое. А развязка у этого противостояния фаворитов получилась такой, что хоть фильм снимай.

Подробнее — в материале «Дареный конь борозды не портит».