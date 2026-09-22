«Ъ» узнал подробности иска о передаче государству активов «Уральских заводов»

“Ъ” стали известны подробности иска об обращении в казну государства активов холдинга «Уральские заводы», предприятия которого производят рации «Эрика» для силовых структур, а также детали и узлы для авиапромышленности. По данным Генпрокуратуры, имущество структур, имеющее стратегическое значение для обороны страны, находилось под незаконным контролем со стороны иностранца. Таковым назван бывший гражданин Молдавии Андрей Перепелица. В госкомпании, все имущество которой было арестовано, претензии надзорного органа отвергают.

Данные юрлица, отмечают авторы иска, представляют собой единую группу компаний с перекрестным владением друг друга, объединенную устойчивыми финансовыми и экономическими связями, общими материальными и кадровыми ресурсами. У ГК и общая цель: «Осуществление стратегических видов деятельности в сфере разработки, производства авиационного электрооборудования, систем генерирования электропитания, защиты электрических сетей, бортовой светотехники для всех типов отечественных самолетов и вертолетов, а также радиостанций для нужд правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ».

Подробнее — в материале «Ъ» «В списках значился».