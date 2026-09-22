В списках значился

“Ъ” стали известны подробности иска об обращении в казну государства активов холдинга «Уральские заводы», предприятия которого производят рации «Эрика» для силовых структур, а также детали и узлы для авиапромышленности. По данным Генпрокуратуры, имущество структур, имеющее стратегическое значение для обороны страны, находилось под незаконным контролем со стороны иностранца. Таковым назван бывший гражданин Молдавии Андрей Перепелица. В самой компании, все имущество которой было арестовано, претензии надзорного органа отвергают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры подан в Арбитражный суд Москвы, принявший по нему обеспечительные меры. Под арест попало все движимое и недвижимое имущество входящих в холдинг предприятий: АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ), АО «Уральские заводы», АО «Уральские радиостанции», ООО ЭБИСУ, ООО УК ФПГ «Уральские заводы», АО ФПГ «Уральские заводы», ООО УК ФПГ и ООО «Конструкторское бюро "СЭГЗ-Электромаш"». Ранее, как сообщал “Ъ”, ценные бумаги СЭГЗ были арестованы в рамках уголовного дела о мошенничестве.

«Уральские заводы» выпускают радио- и телекоммуникационное оборудование. СЭГЗ — электродвигатели, генераторы и трансформаторы. «Уральские радиостанции» — рации и запчасти к ним.

Все три предприятия осуществляют деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, отмечается в иске. УК, входящие в холдинг, управляют «стратегами», а также сдают им в аренду помещения и транспорт. Конструкторское бюро выполняет опытно-конструкторские работы в интересах СЭГЗ. В свою очередь ООО ЭБИСУ является головной организацией ГК «Уральские заводы», обеспечивающей финансирование предприятий. Оно же выступает владельцем акций и долей СЭГЗ (24,93%), АО ФПГ «Уральские заводы» (59%) и ООО УК ФПГ «Уральские заводы» (54,5%).

Данные юрлица, отмечают авторы иска, представляют собой единую группу компаний с перекрестным владением друг друга, объединенную устойчивыми финансовыми и экономическими связями, общими материальными и кадровыми ресурсами. У ГК и общая цель: «Осуществление стратегических видов деятельности в сфере разработки, производства авиационного электрооборудования, систем генерирования электропитания, защиты электрических сетей, бортовой светотехники для всех типов отечественных самолетов и вертолетов, а также радиостанций для нужд правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ».

Согласно 57-му федеральному закону, для иностранных инвесторов установлен запрет на право осуществления видов деятельности, имеющих стратегическое значение, без предварительного согласования этого с правительственной комиссией.

Вместе с тем надзором установлено, что не позднее 2022 года над ГК «Уральские заводы» был установлен контроль со стороны ООО ЭБИСУ, членов семьи Шурыгиных, а также Андрея Перепелицы, являющегося гражданином Молдавии.

До июня 2022 года 100% долей в уставном капитале ЭБИСУ принадлежали АО ФПГ «Уральские заводы», конечным бенефициаром которого выступал Виталий Шурыгин. Ранее он был осужден Хамовническим райсудом Москвы за хищение средств подконтрольного стратегического предприятия в особо крупном размере. В 2022 году в связи с началом нового расследования он выехал за границу.

По данным ГСУ СКР по Москве, господин Шурыгин и другие фигуранты заключили с МВД контракты на поставку 6,5 тыс. радиостанций марки «Эрика-360» и «Эрика-360.01» различных модификаций. По версии следствия, они «не соответствовали требованиям приложений к государственным контрактам», так как были собраны из китайских комплектующих. В результате фигуранты, как считает обвинение, извлекли «незаконную прибыль» в размере 383 208 179 руб. и «распорядились ею по своему усмотрению».

В этот же период, по данным Генпрокуратуры, была совершена сделка, направленная на изменение владения ГК «Уральские заводы». Совладельцами холдинга стали дочери господина Шурыгина Вероника и Ольга, а также муж последней Андрей Перепелица. В результате «группа лиц с участием иностранного инвестора» приобрела право распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале ООО ЭБИСУ, а также половиной акций или долей в уставных капиталах СЭГЗ, АО «Уральские радиостанции», АО «Уральские заводы», АО ФПГ «Уральские заводы» и ООО УК ФПГ «Уральские заводы». Сделка подлежала предварительному согласованию в правительстве, но сделано этого опять же не было, считает надзор.

После этого в 2025 году группой лиц, контролирующей ГК «Уральские заводы», был совершен еще целый ряд сделок по перераспределению долей стратегических предприятий «путем передачи (переоформления) части активов на доверенных лиц, имеющих устойчивые деловые, корпоративные, родственные связи». Разрешение на них в правительстве опять же никто не спрашивал. Но контроль над компаниями «в обход закона втайне от уполномоченных органов» снова изменился.

Генпрокуратура требует признать все сделки в холдинге с 2023 года ничтожными, а акции и доли участвовавших в них предприятий передать государству.

В АО «Уральские заводы» “Ъ” сообщили, что не располагают сведениями о наличии у Андрея Перепелицы иностранного гражданства. По данным компании, он является гражданином России, в которой сейчас и проживает.

В заявлении компании отмечается, что господин Перепелица не является акционером «Уральских заводов», не входит в состав совета директоров или иных органов управления общества. По данным ответчиков, он обладает лишь миноритарной долей, а следовательно, не имеет какой-либо возможности оказывать влияние на деятельность предприятия. В АО считают, что данные Генпрокуратуры об иностранном контроле над «Уральскими заводами» «не соответствуют фактической структуре управления предприятием».

По данным холдинга, он продолжает стабильно работать, но арест его средств и активов «может негативно отразиться на текущей производственной деятельности и исполнении обязательств».

Николай Сергеев, Мария Локотецкая