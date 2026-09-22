В МИД РФ заявили о планах пригласить следующего генсека ООН в Москву

Российская сторона будет прорабатывать вопрос о приглашении следующего генерального секретаря ООН в Москву, когда тот вступит в должность в 2027 году. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Алимов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Александр Алимов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Новый генсек ООН должен вступить в должность 1 января 2027 года. Первое время он будет встречаться с представителями стран-членов ООН в Нью-Йорке и собирать свою команду. «После этого будем прорабатывать вопрос о приглашении главы секретариата и его сотрудников в российскую столицу»,— сказал господин Алимов.

Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш уходит в отставку в конце 2026 года. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. По итогам третьего раунда секретного предварительного голосования лидирует Ребека Гринспан, бывший вице-президент Коста-Рики.