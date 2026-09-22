Стало известно, какую новейшую ракетную систему испытала КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что Главное управление ракетостроения КНДР 20 сентября успешно провело испытания новой ракеты. Ким Чен Ын, лично наблюдавший за пусками, назвал их «демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил».

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что обладание такой технологией имеет важное значение в готовности государства к войне и перспективном развитии вооруженных сил. И сказал: и без объяснения враги лучше знают, что обозначает такое обновление в военно-техническом плане»,— говорится в сообщении ЦТАК. Для противников страны эта реальность, как сказано далее в новости, будет «неизлечимой головной болью и очень жестоким, неизбежным мощным ударом».

Хотя власти КНДР официально не назвали тип испытанной ракеты, на мониторе, фотография которого появилась в ЦТАК, была видна надпись «траектория полета "Хвасонпхо-11Ma-1"». Судя по всему, речь идет о модернизированной версии гиперзвукового ракетного комплекса «Хвасонпхо-11Ma», впервые представленного на северокорейской выставке «Оборонное развитие-2025» в октябре прошлого года. Он сочетает в себе корпус ракеты «Хвасонпхо-11Га» и головную часть, выполненную по типу гиперзвукового планирующего боевого блока.

Название «Хвасон-11» ранее использовалось применительно к северокорейской ракете, известной на Западе как KN-02 и испытанной в начале 2000-х годов. «Это одноступенчатая твердотопливная ракета малой дальности, технологически восходящая к советскому комплексу "Точка"»,— напомнил в беседе с “Ъ” научный сотрудник ПИР-Центра Роман Калинин. Однако за последующие два десятилетия, по его словам, под индексом «Хвасон-11» в КНДР сформировалось значительно более широкое семейство ракетных систем, существенно отличающихся от первоначальной KN-02.

Наиболее известный современный представитель этой линии — «Хвасонпхо-11Га», или KN-23 в западной классификации. Это мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета с дальностью в несколько сотен километров. «Важная особенность системы — полет по относительно низкой квазибаллистической траектории и возможность маневрирования. В том числе ракета может выполнять так называемый маневр подскока (pull-up): после начала снижения вновь набирать высоту. Такая траектория усложняет прогнозирование точки перехвата и, соответственно, работу систем противоракетной обороны»,— поясняет Роман Калинин. Новую «Хвасонпхо-11Ма-1», по его оценке, правильнее рассматривать как дальнейшее развитие именно этой современной линии.

Подробнее — в материале «Ну и пуск!».