В 1993 году указом президента РФ положено официальное начало созданию финансово-промышленных групп (ФПГ). Первой такой группой стала ФПГ «Уральские заводы» с уставным капиталом 3,7 млрд руб., в которую вошли 12 предприятий Удмуртии (в том числе АО «Уральские радиостанции» и АО «Уральские заводы»), три банка и один научно-исследовательский центр.

С 1994 года «Уральские заводы» были дистрибутором и стратегическим партнером шведской корпорации Ericsson. По ее лицензии, но под собственным брендом «Эрика» в Ижевске собирались радиостанции для нужд правоохранительных органов РФ: ФСБ и МВД, Росгвардии и ФСИН. С 1995 по 2024 год, по данным компании, силовым ведомствам было поставлено более 200 тыс. единиц оборудования. Во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году цифровой связью «Эрика» были оснащены стадионы в Калининграде, Красноярске, Волгограде и Саранске.

В 2015 году Хамовнический райсуд Москвы приговорил фактического владельца ФПГ Виталия Шурыгина к четырем годам за хищение средств Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) — одного из крупнейших в РФ производителей авиационного электрооборудования, которого долгое время контролировала группа «Уральские заводы».

Несколько лет «Уральские радиостанции» пользовались исключительным правом на поставки оборудования оборонным предприятиям. В 2017 году ФАС обвинила компанию в поставках в госсектор радиостанций китайской компании Hytera под видом отечественной продукции.

В 2024-м экс-гендиректор «Уральских заводов» Василь Мусин был арестован и вместе с уехавшим в 2022 году господином Шурыгиным обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015–2023 годах предприятия группы поставили Росгвардии и МВД радиостанции «Эрика», собранные из китайских комплектующих.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ФПГ "Уральские заводы"» владеет 13,46% в уставном капитале ОАО СЭГЗ, чья выручка в 2025 году составила 15 млрд руб. Другой совладелец завода (24,93%) — ООО ЭБИСУ, гендиректором которого является Шурыгина Вероника Витальевна.