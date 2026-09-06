Акции навечно попали под следствие

Уголовное дело о предполагаемом мошенничестве на сумму более 380 млн руб. при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика» получило продолжение. Как стало известно “Ъ”, следствие добилось ареста акций одного из крупнейших в России производителей авиационного электрооборудования — АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) стоимостью около 6 млрд руб. Защита считает принятое решение незаконным, полагая, что за ним стоит корпоративный спор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Контрольный пакет акций СЭГЗ (57,55%) по ходатайству ГСУ СКР по Москве арестовали со второй попытки. Решение было принято в рамках уголовного дела находящегося под стражей бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина и объявленного в розыск бенефициара данного предприятия и ЗАО «Уральские радиостанции» Виталия Шурыгина.

Как ранее рассказывал “Ъ”, фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2015–2023 годах предприятия поставили Росгвардии и МВД радиостанции «Эрика-360» и «Эрика-360.01», собранные из китайских комплектующих.

Техника, как считает следствие, не соответствовала условиям госконтрактов, а коммерсанты в результате получили «незаконную прибыль» в размере 383,2 млн руб.

В ходе начавшегося в августе этого года процесса в Октябрьском райсуде Ижевска господин Мусин вину не признал.

Как стало известно на уголовном процессе, еще 9 июня 2025 года Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на акции СЭГЗ в обеспечение предстоящего приговора (в части взыскания возможного штрафа, гражданского иска или конфискации имущества). По данным СКР, бенефициаром предприятия является разыскиваемый Виталий Шурыгин. По версии следствия, он владеет 147 тыс. 186 шт. акций через несколько юрлиц — АО «Финансово-промышленная группа "Уральские заводы"» (АО ФПГ), ООО «Управляющая компания "Финансово-промышленной группы «Уральские заводы»"», ООО КБ «СЭГЗ Электромаш» и ООО ЭБИСУ. 11 сентября 2025 года Мосгорсуд отменил это решение и направил ходатайство следствия по подсудности в Ижевск. Там оно было рассмотрено и удовлетворено лишь спустя девять месяцев, 30 июня 2026 года.

Суд запретил владельцам распоряжаться и пользоваться ценными бумагами. В решении суда (имеется в распоряжении “Ъ”) указано, что номинальная цена одной акции, по данным налоговых органов, равна 1 руб. Поэтому «общая стоимость акций АО СЭГЗ, находящихся под контролем обвиняемого Шурыгина, не выходит за пределы» вменяемого ему ущерба.

Владельцы акций АО СЭГЗ обжаловали решение в Верховном суде Удмуртии (рассмотрение назначено на 8 сентября). Они утверждают, что суд наложил арест на имущество третьих лиц, которые не являются фигурантами уголовного дела. Истцы считают, что это решение нарушает требования уголовно-процессуального закона. Как рассказал “Ъ” адвокат АО ФПГ «Уральские заводы» Георгий Чувашов, заседание по вопросу повторного ареста акций прошло без участия компаний, которым они принадлежат. Никого из собственников не уведомили о слушании, они не могли высказать свою позицию.

Сами акционеры утверждают, что акции не принадлежат обвиняемому Шурыгину, а принятое решение ограничивает права настоящих собственников.

«По закону имущество третьих лиц может быть арестовано, только если оно получено преступным путем либо использовалось при совершении преступления, чего в данном случае не было»,— указал адвокат. Он отметил, что в нарушение ч. 3 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса акции были арестованы, например, не на месяц или полгода, а бессрочно. Под обременение попали акции завода, стоимость которых более чем в 15 раз превышает размер предполагаемого ущерба по уголовному делу, что свидетельствует о несоразмерности наложенного ареста.

Это подтвердил представитель другого акционера Андрей Сорокин. Он отметил, что суд при налагании ареста необоснованно применил номинальную стоимость акций, хотя в материалах дела имеется отчет квалифицированного оценщика об их реальной рыночной цене. «В соответствии с ним рыночная стоимость одной акции составляет 40 тыс. руб., а не 1 руб. Номинальная же стоимость акции не отражает ее реальную цену»,— сказал юрист. Он подчеркнул, что под обременение попали ценные бумаги почти на 6 млрд руб.

Само АО СЭГЗ в жалобе утверждает, что благодаря аресту несколько миноритариев пытаются изменить корпоративный контроль над заводом. По данным АО, после первого, впоследствии отмененного арестного решения суда представители одного из них прислали требование о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам смены руководства предприятия, однако арбитраж его заблокировал.

Мария Локотецкая