Трамп призвал Путина завершить конфликт на Украине
Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина завершить конфликт с Украиной. Такое заявление он сделал по прибытии на Генассамблею ООН в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Mike Segar / Reuters
Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру вместе с первой леди США Меланией Трамп. На вопрос журналистов, какое послание он хотел бы передать Владимиру Путину, американский президент ответил: «Закончи войну».
Генассамблея ООН проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Сегодня Дональд Трамп выступит на мероприятии с речью. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц сообщал, что американский президент затронет темы мирных соглашений и конфликт с Ираном.
Практический смысл заявления пока связан не с объявлением нового раунда переговоров, а с сохранением американского посредничества как возможного канала. В июне 2026 года Дональд Трамп говорил, что при будущих контактах будут задействованы спецпосланник Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс, хотя новых встреч в ближайшее время не планировалось.
У этой линии уже была переговорная составляющая: 22 января 2026 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были обсуждать в Москве с Владимиром Путиным мирный план по Украине, а встреча Трампа и Путина 15 августа 2025 года не привела к соглашению о прекращении огня. При этом летом 2024 года Джей Ди Вэнс среди условий возможной сделки называл признание территориального раздела Украины, отказ Киева от вступления в НАТО и принуждение к нейтралитету.