Трамп призвал Путина завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина завершить конфликт с Украиной. Такое заявление он сделал по прибытии на Генассамблею ООН в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters

Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру вместе с первой леди США Меланией Трамп. На вопрос журналистов, какое послание он хотел бы передать Владимиру Путину, американский президент ответил: «Закончи войну».

Генассамблея ООН проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Сегодня Дональд Трамп выступит на мероприятии с речью. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц сообщал, что американский президент затронет темы мирных соглашений и конфликт с Ираном.