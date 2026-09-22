Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп призвал Путина завершить конфликт на Украине

Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина завершить конфликт с Украиной. Такое заявление он сделал по прибытии на Генассамблею ООН в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters

Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру вместе с первой леди США Меланией Трамп. На вопрос журналистов, какое послание он хотел бы передать Владимиру Путину, американский президент ответил: «Закончи войну».

Генассамблея ООН проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Сегодня Дональд Трамп выступит на мероприятии с речью. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц сообщал, что американский президент затронет темы мирных соглашений и конфликт с Ираном.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл заявления пока связан не с объявлением нового раунда переговоров, а с сохранением американского посредничества как возможного канала. В июне 2026 года Дональд Трамп говорил, что при будущих контактах будут задействованы спецпосланник Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс, хотя новых встреч в ближайшее время не планировалось.

У этой линии уже была переговорная составляющая: 22 января 2026 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были обсуждать в Москве с Владимиром Путиным мирный план по Украине, а встреча Трампа и Путина 15 августа 2025 года не привела к соглашению о прекращении огня. При этом летом 2024 года Джей Ди Вэнс среди условий возможной сделки называл признание территориального раздела Украины, отказ Киева от вступления в НАТО и принуждение к нейтралитету.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд