Генсек ООН: западные нефтекомпании заработали $0,5 трлн на украинском конфликте
Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти $0,5 трлн после начала спецоперации на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на сессии Генассамблеи ООН.
Антониу Гутерриш
Фото: Brendan McDermid / Reuters
«Мы знаем, что интересы компаний сами по себе не отступят. На протяжении десятилетий нефтяные гиганты относились к атмосфере как к открытой канализации — и наживались на последствиях»,— сказал господин Гутерриш (цитата по AFP). Господин Гутерриш не уточнил названия компаний. Специализирующаяся на борьбе с коррупцией организация Global Witness оценивала прибыль крупнейших корпораций ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в $0,467 трлн с февраля 2022 года по январь 2026-го.
Антониу Гутерриш отметил, что обычные люди тем временем стали платить больше за энергию, продукты питания и страхование. Он сопоставил названную сумму с $34 млрд, которые были направлены развивающимся странам на адаптацию к глобальному потеплению. По его словам, получившие наибольшую прибыль и загрязнившие окружающую среду организации должны сделать гораздо больше, чтобы возместить причиненный ими ущерб.
Почему Россия проводит Антониу Гутерриша недобрым словом с поста генсека ООН — в материале «Ъ» «Такой генсек нам не нужен».
Механизм оценки связан прежде всего с ростом цен на энергоносители. В отчетностях западные нефтегазовые компании объясняли резкое улучшение показателей именно этим фактором, вызванным геополитической нестабильностью, включая конфликт на Украине и напряженность между КНР и Тайванем. Поэтому сумму нельзя трактовать как доход, полученный исключительно благодаря одному событию: в ней смешаны последствия нескольких ценовых и геополитических факторов.
Агрегированный результат не означал непрерывного роста прибыли по каждому периоду. В третьем квартале 2024 года чистая прибыль ExxonMobil снизилась на 5% год к году, до $8,6 млрд, а Chevron — на 31%, до $4,49 млрд, хотя обе компании превысили ожидания аналитиков.