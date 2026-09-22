Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти $0,5 трлн после начала спецоперации на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на сессии Генассамблеи ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Brendan McDermid / Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Мы знаем, что интересы компаний сами по себе не отступят. На протяжении десятилетий нефтяные гиганты относились к атмосфере как к открытой канализации — и наживались на последствиях»,— сказал господин Гутерриш (цитата по AFP). Господин Гутерриш не уточнил названия компаний. Специализирующаяся на борьбе с коррупцией организация Global Witness оценивала прибыль крупнейших корпораций ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в $0,467 трлн с февраля 2022 года по январь 2026-го.

Антониу Гутерриш отметил, что обычные люди тем временем стали платить больше за энергию, продукты питания и страхование. Он сопоставил названную сумму с $34 млрд, которые были направлены развивающимся странам на адаптацию к глобальному потеплению. По его словам, получившие наибольшую прибыль и загрязнившие окружающую среду организации должны сделать гораздо больше, чтобы возместить причиненный ими ущерб.

Почему Россия проводит Антониу Гутерриша недобрым словом с поста генсека ООН — в материале «Ъ» «Такой генсек нам не нужен».