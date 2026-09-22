Экс-полковника Росгвардии осудили на восемь лет за получение взятки

Бывшего начальника вещевого управления Росгвардии Александра Бусыгина приговорили к 8 годам лишения свободы за получение взятки в 6 млн. рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александра Бусыгина признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначили штраф в 6,7 млн. рублей и конфисковали сумму, равнозначную взятке — 6 млн. рублей. Кроме того, его лишили звания полковника и запретили занимать определенные воинские должности сроком на четыре года.

По данным следствия, в 2023 году Росгвардия заключила госконтракты на поставку предметов личной гигиены с «Дзержинской швейной фабрикой “Русь”». Их исполнение контролировал Александр Бусыгин. Как установил суд, соглашения так и не были выполнены — за покровительство господина Бусыгина в этом вопросе представители фабрики предложили взятку.

Подробнее — в материале «Ъ» «В гвардии взяточников убыло».