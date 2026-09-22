«Формуле-1» скрутили пробег

Комиссия «Формулы-1», структура Международной автомобильной федерации (FIA), осуществляющая непосредственное управление самой престижной гоночной серией, 21 сентября постановила, что начиная с сезона 2027 года дистанция гонок будет уменьшена на 15 км. Действующий стандарт в 305 км признан не соответствующим текущим реалиям. Дело в том, что со следующего сезона FIA, реагируя на многочисленные жалобы гонщиков, намерена пересмотреть «моторный» регламент. В текущей конфигурации силовые установки выдают примерно равную мощность от бензиновой и электрической составляющих. С 2027 года «Формула-1» будет делать основную ставку именно на бензиновую часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters

В понедельник, 21 сентября, в Лондоне состоялось третье в этом году заседание комиссии «Формулы-1». Эта структура FIA уполномочена принимать ключевые решения, касающиеся технических аспектов проведения гонок самой престижной серии мира. Структура одобрила сокращение дистанции гонок с 305 км до 290 км. Изменение вступит в силу со следующего сезона. В реальности речь идет об уменьшении «пробега» машин на два-три круга.

Отсечка на 305 км довольно условная. Большинство этапов по протяженности превосходят 305 км из-за формулировки в Спортивном регламенте FIA, которая требует пройти минимальное число полных кругов, дистанция которых превышает установленный лимит. Поскольку гонка не может завершиться посреди трассы, организаторы используют простое математическое правило: длину одного круга умножают на такое количество кругов, чтобы итоговое число километров перешагнуло регламентированную отметку. В итоге самый протяженный этап — Гран-при Лас-Вегаса, у которого также и один из самых длинных кругов (6,2 км),— дает пробег в 310 км. В чемпионате мира вообще немного гонок, укладывающихся в 305-километровый лимит. Особняком стоит Гран-при Монако: крайне непривлекательная со спортивной точки зрения, зато шикарная в плане маркетинга гонка растянулась всего на 260 км.

За сугубо, казалось бы, технической поправкой, принятой комиссией, стоит довольно интересная история. С этого сезона машины «Формулы-1» превратились в полноценные гибриды. Отдачу силовых установок примерно в равных долях обеспечивают бензиновая и электрическая части в соотношении 53/47 в пользу бензина (ранее вклад электромоторов не превышал 15%). Внедряя это новшество, FIA старалась следовать современным экотрендам. Гонщикам, однако, новые силовые установки не понравились. Да, они обеспечили возможность осуществления обгонов, но зачастую они происходили только из-за того, что обгоняющий накопил больше заряда батареи. С этого сезона в «Формуле-1» гонщик может активировать режим обгона. Условием для его активации является следование обгоняющего менее чем в секунде от обгоняемого. Активация режима позволяет гонщикам кратковременно высвобождать дополнительную мощность.

В «Формуле-1» даже появился новый термин «гонки йо-йо». Ведь обгоны зачастую осуществляются не потому, что один из гонщиков выбрал, скажем, лучшую траекторию, а потому, что он банально накопил больше заряда в аккумуляторах. Четырехкратный чемпион мира, лучший гонщик своего поколения Макс Ферстаппен (Red Bull) не раз говорил о том, что новый регламент фактически «убивает дух гонок».

В FIA прислушались ко мнению гонщиков. Уступка им состоит в том, что с 2027 года соотношение отдачи силовых установок изменится на 58/42, а с 2028 года составит 60/40. Вопрос был лишь в том, как обеспечить такое перераспределение мощности. Ведь вносить изменения в конструкцию двигателя внутреннего сгорания (на машинах установлены 1,6-литровые четырехтактные V-образные 6-цилиндровые моторы с турбонаддувом) FIA отказалась сразу. Дело в том, что разработка и внедрение нового мотора слишком дорого обошлись бы командам. В итоге было решено достичь цели за счет увеличения максимально допустимого расхода топлива. Тут было два варианта. Первый — сделать топливные баки больше. Второй — сократить дистанцию гонок. Последний, ввиду того что не требует внесения изменений в конструкцию машин, выиграл.

Александр Петров