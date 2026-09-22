Сотрудники ИИ-компаний жалуются на стресс из-за психологического давления

Работники крупнейших лабораторий ИИ, включая британский Институт безопасности ИИ (AI Safety Institute, AISI), OpenAI, Anthropic и Google DeepMind, все чаще страдают от стресса и выгорания, сообщает Financial Times (FT). Причиной, по их собственным словам, становится беспокойство по поводу того, что создаваемые ими системы могут нанести серьезный вред обществу.

По данным источников издания, несколько сотрудников AISI, мирового лидера в независимом тестировании передовых моделей ИИ, были отправлены в отпуск по болезни из-за стресса. Отмечается, что напряженный график тестирования еще не выпущенных моделей ИИ и опасения по поводу быстрого внедрения и растущих возможностей этих новых технологий привели к снижению морального духа и выгоранию сотрудников института.

Как отмечает газета, многие исследователи увольняются, ссылаясь на моральную усталость, психологическое напряжение и сомнения в безопасности своей работы. Сотрудники таких компаний, как Anthropic, OpenAI и Google DeepMind, уже публично жаловались на аналогичные проблемы и предупреждали, что компании «играют» с будущим человечества. Главы компаний, в свою очередь, начали призывать к замедлению разработок.

FT цитирует бывшего сотрудника AISI: «Убеждение в том, что вы работаете над самой важной проблемой в мире, может привести к очень стрессовой, а порой и токсичной корпоративной культуре и управлению».

Екатерина Наумова