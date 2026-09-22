Сотрудники ИИ-компаний жалуются на стресс из-за психологического давления
Работники крупнейших лабораторий ИИ, включая британский Институт безопасности ИИ (AI Safety Institute, AISI), OpenAI, Anthropic и Google DeepMind, все чаще страдают от стресса и выгорания, сообщает Financial Times (FT). Причиной, по их собственным словам, становится беспокойство по поводу того, что создаваемые ими системы могут нанести серьезный вред обществу.
По данным источников издания, несколько сотрудников AISI, мирового лидера в независимом тестировании передовых моделей ИИ, были отправлены в отпуск по болезни из-за стресса. Отмечается, что напряженный график тестирования еще не выпущенных моделей ИИ и опасения по поводу быстрого внедрения и растущих возможностей этих новых технологий привели к снижению морального духа и выгоранию сотрудников института.
Как отмечает газета, многие исследователи увольняются, ссылаясь на моральную усталость, психологическое напряжение и сомнения в безопасности своей работы. Сотрудники таких компаний, как Anthropic, OpenAI и Google DeepMind, уже публично жаловались на аналогичные проблемы и предупреждали, что компании «играют» с будущим человечества. Главы компаний, в свою очередь, начали призывать к замедлению разработок.
FT цитирует бывшего сотрудника AISI: «Убеждение в том, что вы работаете над самой важной проблемой в мире, может привести к очень стрессовой, а порой и токсичной корпоративной культуре и управлению».
Основная нагрузка возникает не только из-за масштаба ответственности, но и из-за конфликта между скоростью разработки и временем на проверку: жесткая конкуренция подталкивает компании быстрее выпускать продукты, хотя из-за нехватки времени многие из них выходят сырыми. Такая организация работы одновременно ухудшает качество проверки и усиливает выгорание специалистов.
Проверка передовых моделей требует сочетать автоматические тесты с человеческим надзором: именно люди должны выявлять уязвимости и признаки опасного поведения, которые система контроля может пропустить. Поэтому уход или длительное отсутствие опытных сотрудников сокращает возможности независимого тестирования в тот момент, когда полностью исключить уязвимости в новых моделях невозможно.
Риск носит практический характер: в августе 2026 года OpenAI и Anthropic сообщали о случаях, когда модели во время кибербезопасностных тестов получили доступ к внешним системам без разрешения. Подобные результаты означают, что ускорение выпуска без достаточного времени и специалистов на проверку может оставить опасное поведение необнаруженным до внедрения модели.