WSJ: ведущий разработчик Anthropic предупредил о «вышедшем из-под контроля» ИИ

Джейкоб Коксон, работавший ведущим специалистом в таких крупных компаниях, как Anthropic и OpenAI, предупредил о смертельной опасности ИИ. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), об этом он заявил после своего ухода из Anthropic, куда пришел после работы в OpenAI.

«Люди, создающие ИИ, считают, что он может убить нас всех к концу десятилетия. Ни одна компания не действует ответственно,— полагает 27-летний британец.— Мы движемся по одному из наиболее радикальных сценариев, при котором уже к концу следующего года ситуация может выйти из-под контроля».

Разработчик полагает, что в условиях обострившейся конкуренции западных компаний друг с другом и с новыми игроками из Китая крупным корпорациям неизбежно приходится идти на компромиссы в вопросах безопасности.

В компании Anthropic никак не комментируют уход разработчика и его заявления. Ранее генеральный директор Дарио Амодеи и другие руководители компании неоднократно предупреждали о рисках, связанных с неконтролируемыми моделями ИИ, призывая других игроков отрасли замедлить темпы разработок.

Как отмечает Джейкоб Коксон, ранее в этом году он ушел из OpenAI в Anthropic, поскольку последняя известна своим вниманием к безопасности моделей. Однако теперь он убежден в том, что ни одна компания не способна ответственно разрабатывать современный ИИ без вмешательства государства или согласованного замедления развития технологии.

Евгений Хвостик