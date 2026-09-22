Песков рассказал об альтернативных маршрутах экспорта российского зерна
Песков: Россия экспортирует зерно по альтернативным путям по поручению Путина
Зерно поступает из России на внешние рынки по альтернативным маршрутам. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ситуация с поставками зерна через Черное море существенно осложняется. Причиной этому были действия украинской стороны»,— сказал представитель Кремля журналистам. Так он прокомментировал предложение Турции прекратить удары по судам в Черном море. По мнению Анкары, это должно помочь наладить поставки зерна.
Сокращение объема отгрузки российской пшеницы на экспорт началось летом. В августе показатель составил 1,3 млн тонн против 5,9 млн тонн в прошлом году. По итогам сентября, как ожидают в Российском зерновом союзе, он не превысит 1 млн тонн.
В июле ВСУ активизировали удары по судам в Черном море и зерновым терминалам Новороссийска. Крупнейшие глубоководные зерновые терминалы в России (суммарная мощность перевалки — 26,1 млн тонн в год) НКХП, НЗТ и КСК прекратили работу с 12 августа, а навигация судов в Азовском море оказалась затруднена. Минсельхоз и Минтранс создали специальные штабы для оптимизации грузоперевозок. Российский зерновой союз отмечал, что сейчас зерновые потоки сместились в порты Балтики.
Переориентация зернового экспорта не означает полноценной замены черноморского маршрута. В прошлом году через Азово-Черноморский бассейн прошло 80–90% российского зерна, а терминалы Новороссийска отгружали около 3,5 млн тонн в месяц; мощности портов северо-запада, включая Усть-Лугу и Высоцк, составляли лишь 100–200 тыс. тонн. Поэтому перенос потоков в другие российские порты не способен быстро компенсировать прежний объем вывоза.
Порты стран Балтии рассматриваются как доступный резерв: их мощности достигают 5–6 млн тонн за сезон и остаются недозагруженными. Однако для таких поставок нужно отдельно выстраивать оплату, а работа с этими портами может сопровождаться политическими противоречиями, что создает дополнительные ограничения для стабильности маршрута.